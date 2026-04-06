Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Debutan Indonesia Berapi-api Tatap Badminton Asia Championships 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 06 April 2026 |22:21 WIB
Dua debutan Indonesia sungguh berapi-api menjelang tampil di Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

NINGBO – Dua pemain debutan Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan dan Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan, antusias tampil di Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk unjuk kemampuan.

BAC 2026 akan berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, 7-12 April. Tim Bulu Tangkis Indonesia menurunkan sejumlah pemain muda sehingga banyak dihiasi debutan.

1. Antusias

Thalita Ramadhani Wiryawan (Foto: X/@INABadminton)

Thalita mengaku antusias menatap debutnya di BAC 2026. Ia mengaku persiapannya cukup baik dan menjadikan pengalaman tampil di Badminton Asia Team Championships 2026 pada Februari sebagai tambahan percaya diri.

"Persiapan ke BAC ini cukup siap apalagi kan ini pertandingan BAC pertama saya jadi ada rasa excited juga," kata Thalita dalam keterangan PBSI, Senin (6/4/2026). 

"Saat tanding di BATC kemarin, saya dapat pengalaman banyak dengan melawan pemain-pemain senior. Itu modal untuk jadi lebih percaya diri saja mainnya, lebih lepas dan bisa main bagus di sini," sambung dara berusia 18 tahun itu.

2. Rintangan Cukup Berat

Selain Thalita, ganda putra Devin/Faathir mengungkapkan antusias yang sama menjelang debut di BAC 2026. Mereka menyadari rintangan yang akan dijalani cukup berat, mengingat kejuaraan tersebut setara turnamen level Super 1000. 

"Kami bangga dan senang bisa ikut serta di BAC kali ini," ucap Fathir.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/40/3207327//thalita_ramadhani-c307_large.jpg
Situasi Timur Tengah Tak Kondusif, PBSI Tarik Partisipasi Thalita Ramadhani di Orleans Masters 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/40/3200195//thalita_ramadhani_wiryawan_takluk_dari_kim_ga_eun_pada_laga_pertama_semifinal_badminton_asia_team_championships_2026-iDgT_large.jpg
Hasil Semifinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Ditekuk Kim Ga-eun, Indonesia Tertinggal 0-1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/40/3199988//thalita_ramadhani_wiryawan_menelan_kekalahan_dari_busanan_ongbamrungphan_dalam_pertandingan_pertama_perempatfinal_badminton_asia_team_championships_2026-e9z3_large.jpg
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Indonesia Tertinggal 0-1 dari Thailand
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/40/3199760//thalita_ramadhani_wiryawan_menelan_kekalahan_dari_riko_gunji_14_21_dan_16_21-ATB3_large.jpg
Hasil Badminton Asia Team Championships 2026: Thalita Wiryawan Kalah, Tim Putri Indonesia Tertinggal 0-1 dari Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/40/3197892//thalita_ramadhani-bHTW_large.jpg
Hasil Kualifikasi Thailand Masters 2026: 4 Wakil Indonesia Kandas, Hanya Thalita yang Tersisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/40/3196376//devin_fathir_lolos_ke_babak_32_besar_indonesia_masters_2026_inabadminton-wVLp_large.jpg
Hasil Indonesia Masters 2026: Bimo/Arlya ke Babak 32 Besar Tanpa Keringat, Faathir/Devin Tekuk Ganda Putra Prancis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement