2 Debutan Indonesia Berapi-api Tatap Badminton Asia Championships 2026

Dua debutan Indonesia sungguh berapi-api menjelang tampil di Badminton Asia Championships 2026 (Foto: X/@INABadminton)

NINGBO – Dua pemain debutan Indonesia, Thalita Ramadhani Wiryawan dan Devin Artha Wahyudi/Ali Faathir Rayhan, antusias tampil di Badminton Asia Championships 2026 (BAC 2026). Kejuaraan ini menjadi momentum penting untuk unjuk kemampuan.

BAC 2026 akan berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, 7-12 April. Tim Bulu Tangkis Indonesia menurunkan sejumlah pemain muda sehingga banyak dihiasi debutan.

1. Antusias

Thalita mengaku antusias menatap debutnya di BAC 2026. Ia mengaku persiapannya cukup baik dan menjadikan pengalaman tampil di Badminton Asia Team Championships 2026 pada Februari sebagai tambahan percaya diri.

"Persiapan ke BAC ini cukup siap apalagi kan ini pertandingan BAC pertama saya jadi ada rasa excited juga," kata Thalita dalam keterangan PBSI, Senin (6/4/2026).

"Saat tanding di BATC kemarin, saya dapat pengalaman banyak dengan melawan pemain-pemain senior. Itu modal untuk jadi lebih percaya diri saja mainnya, lebih lepas dan bisa main bagus di sini," sambung dara berusia 18 tahun itu.

2. Rintangan Cukup Berat

Selain Thalita, ganda putra Devin/Faathir mengungkapkan antusias yang sama menjelang debut di BAC 2026. Mereka menyadari rintangan yang akan dijalani cukup berat, mengingat kejuaraan tersebut setara turnamen level Super 1000.

"Kami bangga dan senang bisa ikut serta di BAC kali ini," ucap Fathir.