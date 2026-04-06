Persib Bandung Menang 2-0 atas Semen Padang, Beckham Putra: Tidak Mudah Menang di Sini

Beckham Putra bersyukur Persib Bandung menang 2-0 atas Semen Padang. (Foto: Persib.co.id)
PEMAIN Persib Bandung Beckham Putra mengaku lega timnya menang 2-0 atas Semen Padang dalam lanjutan pekan ke-26 Super League 2025-2026 yang berlangsung di Stadion H Agus Salim, Padang, Minggu 5 April 2026 malam WIB. Beckham Putra mengatakan sulit mengalahkan Semen Padang yang sedang berjuang lepas dari zona degradasi.

1. Persib Bandung Makin Kukuh di Puncak Klasemen

Dua gol Persib Bandung dicetak Ramon Tanque pada menit 32 dan 70. Kemenangan atas Semen Padang membuat skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- semakin kukuh di puncak klasemen sementara Super League 2025-2026 dengan 61 poin, unggul empat angka atas Borneo FC di posisi dua. Sementara itu, Semen Padang berada di posisi ke-17 dengan 20 poin.

Ramon Tanque cetak 2 gol di laga Semen Padang vs Persib Bandung. (Foto: Instagram/@persib)

Beckham Putra bahagia Persib Bandung mendapatkan tiga poin karena tidak diraih dengan mudah. Terlebih, saat kondisi cuaca yang ekstrem.

"Alhamdulillah, kami bisa menghasilkan tiga poin. Tentunya dengan hujan yang sangat lebat juga tidak mudah bagi pemain untuk mengontrol pertandingan," kata Beckham Putra, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Senin (6/4/2026).

2. Perlawanan Sengit Semen Padang

Pemain Timnas Indonesia itu mengatakan Semen Padang memberikan perlawanan luar biasa. Namun, Persib Bandung tampil begitu solid sehingga meraih hasil maksimal.

"Apa yang dibilang Coach (Bojan Hodak) benar, tidak mudah main di Padang. Mereka juga berjuang untuk menang lawan kita,” kata pemain yang mencetak dua gol saat Timnas Indonesia menang 2-0 atas Saint Kitts and Nevis.

 

Pantau Jadwal Piala AFF Futsal 2026 di Vision+, Nonton Makin Praktik dengan Motorola Razr 60!
Kemala Run Bhayangkari 2026 Tinggal Hitungan Hari, Panitia Terus Matangkan Persiapan
Menpora Erick Thohir Puji Youth Football Tournament Bali 7s 2026, Bantu Kembangkan Sport Tourism
Polemik Izin Kerja Pemain Timnas Indonesia di Belanda, PSSI Tegaskan Status WNI Sudah Sah
Duel Aziz Calim vs KKajhe Tersaji di Garuda Fight Championship Series 2, Siapa Menang?
Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment, Siap Jadi Hiburan yang Relevan saat Ini
