Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Nuntakarn Aimsaard, Sempat Menghilang karena Cedera Kini Siap Jadi Ganda Putri Andalan Lagi

KISAH pebulu tangkis supercantik, Nuntakarn Aimsaard, menarik diulas. Dia sempat menghilang karena cedera.

Tetapi kini, Nuntakarn Aimsaard akan segera comeback ke lapangan. Dia bahkan siap jadi ganda putri andalan Thailand lagi.

1. Cedera

Nuntakarn Aimsaard sempat menghilang pada pertengahan tahun lalu. Usai tampil ciamik di US Open dan Kanada Open 2025, Nuntakarn tak lagi terlihat bertanding.

Padahal, di ajang US Open dan Kanada Open 2025, duet Nuntakarn dengan Benyapa Aimsaard berhasil ukir prestasi manis. Mereka sabet gelar juara dia 2 ajang berlevel Super 300 tersebut.

Federasi Bulu Tangkis Thailand pun kemudian umumkan pasangan baru untuk Benyapa. Diplot main double, Benyapa berduet dengan Ratchapol Makkasasithorn di ganda campuran, sementara di ganda putri bermain bersama Sabrina Sophita Wedler.

Nuntakarn Aimsaard pun tak banyak beri penjelasan soal kondisinya. Alhasil, setiap unggahan terbarunya di Instagram kerap dapat komentar dari netizen yang menanyakan kondisinya.

“Apakah kamu terluka? Mengapa kamu tidak bermain di Eropa?” tulis netizen.

“Kapan main badminton lagi?” timpal netizen lainnya.