HOME SPORTS SPORT LAIN

Kemala Run Bhayangkari 2026 Tinggal Hitungan Hari, Panitia Terus Matangkan Persiapan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |13:59 WIB
Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan (Foto: Dok. Kemala Run Bhayangkari)
GIANYAR - Panitia Kemala Run Bhayangkari 2026 terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan yang akan digelar di Bali United Training Center, Minggu 19 April. Ajang lari ini dipastikan menjadi event berskala nasional dan internasional dengan jumlah peserta yang telah mencapai target 10.000 peserta.

Kemala Run Bhayangkari 2026 akan mempertandingkan tiga kategori lomba yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon (21,1K) yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta pelari dari mancanegara. Event ini juga menjadi bagian dari pengembangan sport tourism di Bali.

1. Tahap Akhir

Cek Kesiapan, Ketua Panitia Sebut Kemala Run 2026 Bukan Sekadar Event Lari

Ketua Panitia, Ny. Deny Agus Suryonugroho menyampaikan, persiapan panitia kini telah memasuki tahap akhir. Apalagi, event itu hanya tinggal menghitung hari.

“Seluruh panitia bekerja secara intensif di bawah arahan Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Listyo Sigit Prabowo, guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” kata Deny Agus Suryonugroho dalam keterangannya, Minggu (5/4/2026).

Dari sisi venue dan rute, lokasi di Bali United Training Center (BUTC) dipilih karena memiliki infrastruktur yang sangat memadai. Ketua Panitia telah melakukan peninjauan langsung rute untuk memastikan keamanan jalur, kelayakan lintasan, serta kesiapan fasilitas pendukung bagi peserta.

Dalam aspek keamanan dan fasilitas, panitia bekerja sama dengan Kepolisian untuk menjamin keamanan jalur lomba. Panitia juga menyiapkan water station di sejumlah titik, shuttle bus dari kawasan hotel seperti Kuta dan Sanur menuju lokasi acara, serta fasilitas pemulihan bagi pelari seperti cold plunge dan massage recovery.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/43/3210549/menpora_ri_erick_thohir_memuji_penyelenggaraan_youth_football_tournament_bali_7s_2026-6TAj_large.jpg
Menpora Erick Thohir Puji Youth Football Tournament Bali 7s 2026, Bantu Kembangkan Sport Tourism
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210474/justin_hubner-ZhQR_large.jpg
Polemik Izin Kerja Pemain Timnas Indonesia di Belanda, PSSI Tegaskan Status WNI Sudah Sah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210349/aziz_calim_vs_kkajhe_siap_duel_di_garuda_fight_championship-5mIi_large.jpg
Duel Aziz Calim vs KKajhe Tersaji di Garuda Fight Championship Series 2, Siapa Menang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/43/3210321/garuda_fight_champhionship_series_2-7RI9_large.jpg
Garuda Fight Championship Series 2 Usung Konsep Sportainment, Siap Jadi Hiburan yang Relevan saat Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/43/3210302/garuda_fight_championship_series_2-QosM_large.jpg
Aziz Calim Tantang KKajhe, Garuda Fight Championship Series 2 Siap Gebrak Panggung Sportainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/43/3210269/lindswell_kwok-RqQr_large.jpg
Kisah Atlet Wushu Supercantik Lindswell Kwok, Peraih Medali Emas Asian Games yang Menolak Tawaran Jadi PNS
