Cek Kesiapan, Ketua Panitia Sebut Kemala Run 2026 Bukan Sekadar Event Lari

GIANYAR – Ketua Panitia Kemala Run 2026, Ny. Deny Agus Suryonugroho, melakukan pengecekan langsung kesiapan penyelenggaraan ajang lari tersebut. Ia mengatakan, lomba ini bukan sekadar adu cepat tapi juga mengusung misi kemanusiaan.

Kegiatan pengecekan di Gianyar, Bali, itu berlangsung selama dua hari, pada 5–6 Maret 2026. Ia ingin memastikan seluruh persiapan teknis dan infrastruktur berjalan optimal menjelang pelaksanaan event pada April 2026.

1. Misi Kemanusiaan

Ny. Deny Agus Suryonugroho meninjau sejumlah titik penting, termasuk jalur lomba, area start dan finis, fasilitas peserta, serta kesiapan panitia dan pihak pendukung lainnya. Apalagi, panitia menargetkan sekira 10 ribu pelari ambil bagian, mulai dari atlet profesional hingga komunitas lari.

“Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan maksimal, mulai dari kesiapan jalur lomba, fasilitas peserta, hingga dukungan infrastruktur di lokasi acara,” kata Ny. Deny Agus Suryonogroho, dikutip Sabtu (7/3/2026).

“Kemala Run 2026 bukan hanya event olahraga, tetapi juga kegiatan sosial yang membawa misi kemanusiaan,” imbuhnya.

2. Digelar 19 April 2026

Kemala Run 2026 akan diselenggarakan di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali, pada 19 April 2026. Ajang ini menghadirkan beberapa kategori lomba, yaitu Half Marathon (21,1 km), 10 km, dan 5 km, sehingga dapat diikuti oleh pelari dengan berbagai tingkat kemampuan.

Selain menjadi ajang olahraga, Kemala Run 2026 juga mengusung konsep charity run. Seluruh hasil donasi yang terkumpul dari kegiatan ini akan disalurkan untuk membantu korban bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia.