Menpora Erick Thohir Puji Youth Football Tournament Bali 7s 2026, Bantu Kembangkan Sport Tourism

Menpora RI, Erick Thohir, memuji penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 (Foto: Kemenpora RI)
GIANYAR – Menpora RI, Erick Thohir, menuji penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026. Selain jadi ajang tanding usia dini, turnamen itu sekaligus membantu mengembangkan sport tourism.

Youth Football Tournament Bali 7s 2026 kali ini diikuti 500 tim peserta yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Australia, India dan Belanda. Total pemain yang hadir mencapai sebanyak 8.000 orang.

Keseluruhan pemain tersebut tersebar dalam beberapa kelompok usia yang berkompetisi mulai dari U8, U10, U12, U14, U16, Pro, dan Women. Alhasil, pujian dilontarkan Erick kepada penyelenggara.

“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan Youth Football Tournament Bali 7s 2026 yang telah memasuki tahun ketiga,” ujar Erick dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (4/4/2026).

“Turnamen ini mampu hadir secara konsisten dari tahun ke tahun, menjaga kesempatan talenta kita untuk mewujudkan mimpi mereka menjadi pesepakbola profesional di masa depan," imbuh pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

Erick Thohir mengatakan ajang ini menjadi tempat bagi para pemain muda untuk mengembangkan potensi dan prestasi. Hal tersebut dikarenakan mereka bukan sekadar mengasah bakat dan merasakan atmosfer pertandingan di lapangan, tapi juga membentuk karakter sportif.

"Menjalin persahabatan dan persaudaraan dengan para peserta lintas negara dan budaya. Yang tidak kalah penting, kegiatan ini turut memberikan dampak bagi perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM, sektor pariwisata, serta ekonomi kreatif," kata Erick.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/43/3210474/justin_hubner-ZhQR_large.jpg
