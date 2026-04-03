HOME SPORTS SPORT LAIN

Menpora Erick Thohir Lantik Dirut LPUK, Tekankan Pengelolaan Aset Secara Profesional

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |06:18 WIB
Menpora RI Erick Thohir melantik Dirut LPUK dengan harapan pengelolaan aset akan lebih profesional (Foto: Kemenpora RI)
JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, resmi melantik Muhammad Gustri Oktaviandi sebagai Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan (Dirut LPUK). Acara itu dilangsungkan di Auditorium Wisma Menpora, Kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta, Rabu 1 April 2026.

Prosesi ini berbarengan dengan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkungan Kemenpora. Hal itu sesuai dengan Keputusan Menpora RI Nomor 55 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Kemenpora.

1. Perhatian Serius

Lantik Pejabat Tinggi Kemenpora, Erick Thohir: Bentuk Komitmen Serius Transformasi

Menpora Erick memberikan perhatian serius terhadap keberadaan LPUK. Ia menekankan perihal tolak ukur yang jelas serta profesionalitas untuk menjaga dan mengembangkan aset-aset kementerian dengan baik.

"BLU itu satu keluarga makanya kita lantik bersama tidak boleh ada struktur dalam struktur, organisasi dalam organisasi, BLU adalah keluarga kita tidak boleh ada jarak dari kita. BLU wajib melaporkan kegiatannya, harus ada tolak ukurnya," ujar Erick dalam keterangan resminya.

Pria berusia 50 tahun itu juga melakukan perubahan inti dalam struktur dan tujuan LPUK agar berjalan searah tetapi tetap profesional. Ia berharap, keberadaan lembaga ini membantu agar aset-aset Kemenpora RI tidak terbengkalai.

"Dengan perubahan di BLU saya juga merubah struktur BLU nya dan kearah mana BLU kedepan, BLU akan menjadi sebuah organisasi yang dikelola secara profesional dan ada B2B supaya aset-aset kita tidak terbengkalai dan mangkrak," jelas pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

 

