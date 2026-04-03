Polemik Izin Kerja Pemain Timnas Indonesia di Belanda, PSSI Tegaskan Status WNI Sudah Sah

JAKARTA – PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, memberikan klarifikasi tegas mengenai kendala administratif yang menimpa sejumlah pemain Timnas Indonesia di Liga Belanda. Federasi menyatakan bahwa segala kerumitan yang terjadi di Eredivisie murni merupakan masalah hukum domestik di Belanda dan tidak menggugurkan keabsahan status mereka sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Drama paspor menjadi isu terhangat di Liga Belanda. Masalah tersebut membuat pemain Timnas Indonesia yang berkarier di sana, seperti Dean James, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, dan Tim Geypens, tidak bisa melakukan aktivitasnya bersama klub.

Keempat pemain yang lahir dan besar di Belanda itu bermasalah karena kedapatan tidak memiliki surat izin kerja di Liga Belanda. Mereka sebelumnya terdaftar sebagai pemain Uni Eropa. Padahal, Dean James dan tiga pemain lain sudah melakukan proses naturalisasi alias menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Berdasarkan hukum Belanda, siapa pun yang secara sukarela memperoleh kewarganegaraan lain, secara otomatis kehilangan kewarganegaraan Belanda-nya. Baik Belanda maupun Indonesia memang tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda.

1. Masalah Administrasi di Wilayah Hukum Belanda

Terkait drama tersebut, Sumardji menjelaskan masalah yang dialami empat pemain Timnas Indonesia bukan persoalan PSSI. Ia memberikan klarifikasi bahwa hal tersebut murni urusan domestik Belanda yang harus diselesaikan oleh pihak klub dan pemain terkait.

“Mengenai permasalahan yang ada di klub-klub Eredivisie, maka itu masalah teknis administrasi yang berkaitan dengan hukum dan peraturan di Belanda,” kata Sumardji, dilansir dari laman resmi PSSI, Jumat (3/4/2026).

Sumardji juga menjelaskan mengenai status naturalisasi para pemain diaspora Timnas Indonesia, terutama mereka yang sedang bermasalah di Belanda. Ia menegaskan bahwa PSSI sudah memastikan seluruh proses naturalisasi pemain keturunan sah dan sesuai dengan peraturan di Indonesia.