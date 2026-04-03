Duel Aziz Calim vs KKajhe Tersaji di Garuda Fight Championship Series 2, Siapa Menang?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |08:09 WIB
Duel Aziz Calim vs KKajhe Tersaji di Garuda Fight Championship Series 2, Siapa Menang?
Aziz Calim (kiri) vs KKajhe siap duel di Garuda Fight Championship. (Foto: Aziz Indra/MNC)
GARUDA Fight Championship Series 2 tidak boleh dilewatkan para pencinta kombat sports Indonesia. Sebab, Aziz Calim (Red Corner) dan KKajhe atau Jekson Karmela (Blue Corner) bakal totalitas saat saling berhadapan.

Kedua petarung turun dalam Pro Boxing 5 ronde. Ajang tersebut akan belajar di Bali United Studio, Jakarta, pada 27 Juni 2026.

1. Aziz Calim Tak Sabar Lawan KKajhe

Aziz Calim vs KKajhe segera berduel di Garuda Fight Championship. (Foto: Aziz Indra/MNC)

Aziz Calim mengatakan ingin meraih hasil manis dalam Garuda Fight Championship yang membuatnya harus tampil dengan performa terbaik. Ia mengakui butuh perjuangan untuk menaklukkan Kkajhe.

"Untuk GFC menurutnya semua event penting. Promotor bilang tidak ada saingan," kata Azis Calim dalam konferensi pers Kamis 2 April 2026.

"Saya bermain di mana saja penting, apalagi laga ini. Bisa dibilang ini money fight, tetapi saya fokus membuat legacy," tambah peraih medali emas SEA Games 2023 cabang olahraga Kick Boxing.

Sementara itu, Kkajhe sangat antusias melawan Aziz Calim. Ia pun serius menyiapkan diri sebaik mungkin agar meraih kemenangan.

"Persiapan kali ini lebih giat dari yang kemarin. Saya kali ini orgen menang. Saya dari awal sudah melihat mereka bener benar siap segalanya," ujarnya.

 

