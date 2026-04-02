HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2026 Libur 3 Pekan, Marc Marquez Evaluasi Performa demi Kembali ke Podium

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 April 2026 |11:09 WIB
Marc Marquez cukup bersyukur MotoGP 2026 mengalami jeda tiga minggu (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
MARC Marquez cukup bersyukur MotoGP 2026 mengalami jeda tiga minggu. Pembalap tim Ducati Lenovo itu berharap bisa menggunakan waktu jeda untuk mengevaluasi dan memperbaiki performa.

Marquez belum meraih hasil maksimal di tiga seri awal MotoGP 2026. Ia gagal finis di Thailand dan mengakhiri balapan di posisi empat di Brasil serta kelima di Amerika Serikat (AS).

1. Jeda 3 Pekan

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Hasil tersebut tentu mengecewakan buat sang juara dunia bertahan. Marquez mengatakan masih cukup waktu untuk persiapan menatap seri keempat yang baru akan digelar akhir April 2026.

Sedianya, seri keempat MotoGP 2026 akan digelar di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Qatar, pada 10-12 April. Namun, balapan bertajuk MotoGP Qatar 2026 itu ditunda ke November imbas konflik geopolitik.

"Sekarang kami punya tiga minggu untuk terus meningkatkan performa," kata Marquez, mengutip dari Motosan, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, Marquez mengakui kualitas yang dimiliki pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Pasalnya, pembalap asal Italia tersebut menjadi pemenang dalam tiga seri awal.

 

