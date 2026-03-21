Kisah Taufik Hidayat, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Punya Pesona Bad Boy

KISAH Taufik Hidayat selalu menarik untuk diulas. Apalagi, legenda bulu tangkis Indonesia ini punya pesona bad boy!

Taufik Hidayat merupakan salah satu pebulu tangkis tunggal putra legendaris Indonesia. Beragam gelar pernah diraih pria yang kini menjabat sebagai Wamenpora RI sekaligus Wakil Ketua Umum PBSI itu.

Tentu saja prestasi puncaknya adalah meraih medali emas di Olimpiade Athena 2004. Selain itu, Taufik juga pernah menjadi tunggal putra nomor 1 dunia di usia yang relatif muda yakni 19 tahun pada 2000.

1. Dijuluki Bad Boy

Berbagai julukan pun disematkan kepada lelaki asal Jawa Barat tersebut. Selain si anak ajaib, panggilan lainnya cukup tidak menyenangkan, yakni bad boy alias si anak nakal.

Julukan satu itu tidak terlepas dari perangai Taufik yang kadang meledak-ledak. Ia bahkan pernah ngambek gara-gara pelatihnya Mulyo Handoyo dipecat dari Pelatnas PBSI.

Momen itu terjadi sebelum Olimpiade Athena 2004. Performa Taufik terus menurun lantaran merasakan gonta-ganti pelatih yang dirasa tidak cocok. Ia bahkan hanya mau dipoles oleh Mulyo Handoyo.