Marc Marquez Belum Menang di MotoGP 2026, Ducati Singgung Insiden Mandalika

Ducati Lenovo menduga penyebab Marc Marquez belum menang di tiga seri awal MotoGP 2026 gara-gara insiden Mandalika (Foto: X/@MotoGP)

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, angkat bicara soal melempemnya penampilan Marc Marquez di tiga seri awal MotoGP 2026. Ia menilai kondisi pembalapnya belum pulih sepenuhnya dari insiden di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Indonesia.

Performa Marquez di awal musim ini belum sesuai harapan. Dari tiga seri balapan yang telah dilakoni, pebalap berjuluk Baby Alien itu belum meraih kemenangan bahkan podium dalam balapan utama.

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tidak hanya Marquez saja, performa Francesco Bagnaia juga masih inkonsisten. Dua rider pabrikan Ducati itu selalu kalah saing dari Aprilia Racing di tiga seri balapan awal musim ini.

1. Belum Fit

Terkait performa Marquez, Tardozzi menyebut kondisi jagoannya itu belum fit 100 persen pasca kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Kondisi tersebut yang dinilai menjadi penyebab sang juara dunia bertahan sulit untuk mencapai konsistensi.

“Jika Anda meminta persentase, saya tidak bisa mengatakan, tetapi saya yakin dia belum dalam kondisi yang baik,” ujar Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (31/3/2026).

“Sayangnya, apa yang terjadi di Indonesia masih memiliki dampak. Dia belum kembali normal,” sambung pria asal Italia itu.