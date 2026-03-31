Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Belum Menang di MotoGP 2026, Ducati Singgung Insiden Mandalika

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |15:28 WIB
Ducati Lenovo menduga penyebab Marc Marquez belum menang di tiga seri awal MotoGP 2026 gara-gara insiden Mandalika (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

MANAJER Tim Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, angkat bicara soal melempemnya penampilan Marc Marquez di tiga seri awal MotoGP 2026. Ia menilai kondisi pembalapnya belum pulih sepenuhnya dari insiden di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Indonesia.

Performa Marquez di awal musim ini belum sesuai harapan. Dari tiga seri balapan yang telah dilakoni, pebalap berjuluk Baby Alien itu belum meraih kemenangan bahkan podium dalam balapan utama. 

Marc Marquez beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Tidak hanya Marquez saja, performa Francesco Bagnaia juga masih inkonsisten. Dua rider pabrikan Ducati itu selalu kalah saing dari Aprilia Racing di tiga seri balapan awal musim ini. 

1. Belum Fit

Terkait performa Marquez, Tardozzi menyebut kondisi jagoannya itu belum fit 100 persen pasca kecelakaan di MotoGP Mandalika 2025. Kondisi tersebut yang dinilai menjadi penyebab sang juara dunia bertahan sulit untuk mencapai konsistensi.

 “Jika Anda meminta persentase, saya tidak bisa mengatakan, tetapi saya yakin dia belum dalam kondisi yang baik,” ujar Tardozzi, dikutip dari Crash, Selasa (31/3/2026). 

“Sayangnya, apa yang terjadi di Indonesia masih memiliki dampak. Dia belum kembali normal,” sambung pria asal Italia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement