HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Podium di 3 Race Awal MotoGP 2026, Marc Marquez: Masalahnya di Saya Bukan Motor!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |09:50 WIB
Marc Marquez belum pernah naik podium di MotoGP 2026. (Foto: instagram/@marcmarquez93)
PEMBALAP Ducati Lenovo Marc Marquez mengakui performa minor di MotoGP 2026 karena dirinya yang mengalami masalah, bukan sang kuda besi. Alhasil, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- belum kunjung naik podium sampai seri ketiga MotoGP 2026.

Hasil ini tentu di luar dugaan banyak pihak, termasuk Marc Marquez. Pasalnya, Marc Marquez berstatus juara bertahan MotoGP yang mengunci gelar juara ketika seri masih menyisakan lima seri lagi musim lalu.

Momen Marc Marquez (93) beraksi di MotoGP Amerika Serikat 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

1. GP26 Sudah Siap Tempur di MotoGP 2026

Marc Marquez mengatakan kondisi motornya sudah siap untuk MotoGP 2026. Namun, ia belum bisa kembali dalam performa terbaik sehingga tidak dapat memacu kendaraan dengan optimal.

"Pada beberapa lap pertama, ketika ban masih baru, motor menjadi lebih agresif, dan saya tidak bisa mengendalikannya saat itu," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari laman Motosan, Selasa (31/3/2026).

"Ini masalah saya, bukan motornya ," tambah juara dunia tiga kali kelas MotoGP tersebut.

2. Marc Marquez Segera Lakukan Evaluasi

Pembalap asal Spanyol ini menegaskan akan melakukan sederet evaluasi berdasarkan kiprah di tiga seri awal. Ia pun berusaha agar segera nyetel dengan sang kuda besi.

 

