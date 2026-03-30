Veda Ega Pratama Minta Maaf ke Timnya Usai Gagal Finis di Moto3 Amerika Serikat 2026

Veda Ega Pratama meraih hasil mengecewakan pada Moto3 Amerika Serikat 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

AUSTIN – Veda Ega Pratama meraih hasil mengecewakan pada Moto3 Amerika Serikat 2026. Ia lalu meminta maaf kepada Honda Team Asia atas catatan buruk tersebut.

Seri ketiga Moto3 2026 diprediksi memang berat buat Veda. Pasalnya, pria asal Gunungkidul tersebut akan menjajal Sirkuit COTA di Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), untuk pertama kali.

1. Ulangi Podium

Prediksi itu terbukti saat Veda menempati posisi 14 pada Practice dan harus memulai kualifikasi dari babak pertama. Namun, ia mampu merebut posisi start keempat dalam balapan.

Hasil impresif itu membuat publik percaya Veda mampu mengulangi capaian naik podium dengan finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Namun, nasib berkata lain saat balapan digelar Senin (30/3/2026) dini hari WIB.

2. Gagal Finis

Veda terlempar dari motornya di tikungan 11 pada putaran keempat! Parahnya lagi, ia turut membuat Joel Esteban jatuh. Untungnya, pria berusia 17 tahun tersebut tidak dihukum penalti.

Kegagalan tersebut jelas disayangkan oleh Veda. Namun, ia mengakui akhir pekan di Austin memang cukup sulit. Sang pembalap tak lupa meminta maaf kepada timnya.