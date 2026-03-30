Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Veda Ega Pratama Minta Maaf ke Timnya Usai Gagal Finis di Moto3 Amerika Serikat 2026

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |09:15 WIB
A
A
A

AUSTIN – Veda Ega Pratama meraih hasil mengecewakan pada Moto3 Amerika Serikat 2026. Ia lalu meminta maaf kepada Honda Team Asia atas catatan buruk tersebut.

Seri ketiga Moto3 2026 diprediksi memang berat buat Veda. Pasalnya, pria asal Gunungkidul tersebut akan menjajal Sirkuit COTA di Austin, Texas, Amerika Serikat (AS), untuk pertama kali.

1. Ulangi Podium

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Prediksi itu terbukti saat Veda menempati posisi 14 pada Practice dan harus memulai kualifikasi dari babak pertama. Namun, ia mampu merebut posisi start keempat dalam balapan.

Hasil impresif itu membuat publik percaya Veda mampu mengulangi capaian naik podium dengan finis ketiga di Moto3 Brasil 2026. Namun, nasib berkata lain saat balapan digelar Senin (30/3/2026) dini hari WIB.

2. Gagal Finis

Veda terlempar dari motornya di tikungan 11 pada putaran keempat! Parahnya lagi, ia turut membuat Joel Esteban jatuh. Untungnya, pria berusia 17 tahun tersebut tidak dihukum penalti.

Kegagalan tersebut jelas disayangkan oleh Veda. Namun, ia mengakui akhir pekan di Austin memang cukup sulit. Sang pembalap tak lupa meminta maaf kepada timnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement