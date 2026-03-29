Jadwal Siaran Langsung Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Marc Marquez Mampu Bersinar?

AUSTIN – Gelaran MotoGP Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas (COTA) mencapai puncaknya pada Senin 30 Maret 2026 dini hari WIB. Tentu sorotan utama tertuju kepada pembalao Ducati Lenovo, Marc Marquez yang masih kesulitan di awal musim ini.

Apakah Marquez mampu memaksilkan statusnya sebagai King of COTA? Atau justru lagi-lagi kalah dari para ride Aprilia?

Satu hal yang pasti, pembalap VR46 Ducati, Fabio Di Giannantonio, juga layak untuk menjadi sorotan. Mengingat ia sukses mengamankan pole position keduanya dalam sepekan terakhir.

Setelah nasib sial menimpanya di sesi Sprint akibat insiden dengan Marc Marquez yang membuatnya gagal finis, pembalap yang akrab disapa Diggia ini membawa misi penebusan. Ia tentu berharap dewi fortuna berpihak padanya saat memulai balapan dari posisi terdepan demi mengonversi kecepatan kualifikasinya menjadi kemenangan perdana di GP Amerika.

1. Perubahan Barisan Depan Akibat Penalti

Konfigurasi barisan depan mengalami perubahan signifikan setelah otoritas balap menjatuhkan sanksi kepada beberapa pembalap. Marco Bezzecchi, yang sejatinya menempati posisi kedua, harus turun ke baris kedua alias posisi ke-4, setelah menerima penalti dua posisi akibat menghalangi Marc Marquez di sesi kualifikasi.

Hal serupa juga menimpa pembalap Honda, Luca Marini. Kondisi ini menguntungkan Pedro Acosta yang kini naik ke posisi kedua, serta Francesco Bagnaia yang berhak mengisi tempat terakhir di barisan depan.

Bagnaia sendiri sedang berada dalam tren positif meski baru saja kehilangan kemenangan Sprint di lap terakhir setelah disalip oleh Jorge Martin. Sementara itu, Marc Marquez yang akan memulai balapan dari posisi ke-6, dibayangi beban berat berupa Long Lap Penalty yang harus dijalani akibat insidennya dengan Diggia.