HOME SPORTS MOTOGP

Gara-gara Insiden di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026, Marc Marquez Terjerat Long Lap Penalty

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |09:58 WIB
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
AUSTIN – Akhir pekan pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez di Circuit of the Americas (COTA) tampaknya penuh dengan drama dan rintangan. Setelah terlibat insiden pada lap pembuka Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026, Minggu (29/3/2026) dini WIB, pembalap berjuluk The Baby Alien tersebut resmi dijatuhi hukuman Long Lap Penalty yang harus ia jalani pada balapan utama, Senin 30 Maret 2026.

Sanksi tegas ini diberikan oleh FIM MotoGP Stewards setelah Marquez dinilai bersalah dalam tabrakan dengan Fabio di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46). Insiden tersebut membuat keduanya gagal mendulang poin penting di balapan pendek tersebut.

Penalti ini tentu menjadi pukulan telak bagi Marquez, mengingat ia harus berjuang ekstra keras untuk tetap bersaing di barisan depan sejak awal balapan.

1. Buntut Insiden Kualifikasi

Drama Marc Marquez sebenarnya sudah dimulai sejak sesi kualifikasi. Saat itu, Marquez sempat tertahan di lintasan lurus belakang oleh Marco Bezzecchi dan Luca Marini.

Marquez yang merasa terganggu terlihat menggelengkan kepala dan memberikan gestur protes kepada Bezzecchi saat memasuki area pengereman di Tikungan 12. Akibat tindakan tersebut, Stewards menjatuhkan penalti turun dua posisi start kepada Bezzecchi dan Marini.

Meskipun biasanya pelanggaran pertama diganjar turun tiga posisi, otoritas memberikan keringanan menjadi dua posisi karena adanya keterlibatan pembalap lain dalam insiden yang sama. Bezzecchi pun harus merelakan posisi start keduanya dan keluar dari barisan depan, sementara Marini turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-11.

 

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Setelah Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Kudeta Puncak Klasemen!
Hasil Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Posisi 17!
Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026: Fabio Di Giannantonio Pole Position, Marc Marquez Ke-6!
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Duel Sengit Marc Marquez vs Marco Bezzecchi?
Penyebab Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026
Penyebab Marc Marquez Kecelakaan Hebat di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2026
