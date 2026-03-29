Hasil Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026: Fabio Di Giannantonio Pole Position, Marc Marquez Ke-6!

HASIL Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, berhasil menjadi yang tercepat di kualifikasi kedua (Q2) MotoGP Amerika 2026 di Circuit of The Americas (COTA), Minggu (29/3/2026) dini hari WIB. Rider asal Italia itu tampil konsisten dan mengunci posisi terdepan jelang balapan utama.

Sementara itu, Marc Marquez (Ducati Lenovo) yang tampil kurang meyakinkan harus puas berada di posisi enam. Alhasil, dia akan memulai balapan sprint dan utama dari posisi keenam.

Fabio Di Giannantonio raih pole position di MotoGP Amerika Serikat 2026. (Foto: X/@VR46RacingTeam)

Jalannya Kualifikasi MotoGP Amerika Serikat 2026

Sesi kualifikasi pertama (Q1) berhasil dimenangi Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) yang menunjukkan performa solid sejak awal sesi. Ia mampu menjaga ritme hingga akhir untuk mengamankan tiket ke Q2.

Fermin Aldeguer mengamankan posisi teratas berkat catatan waktu terbaik jelang akhir Q1. Pembalap berpaspor Spanyol itu mengukir catatan waktu 2 menit 00,977 detik.

Ia menggusur Joan Mir (Honda Racing Team) yang semula menempati posisi teratas di sesi tersebut. Hasil ini membuat Aldeguer dan Mir lolos ke kualifikasi kedua (Q2).

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) memulai Q2 dengan ciamik setelah langsung mencatatkan waktu tercepat. Pembalap asal Italia itu sempat memimpin persaingan di fase awal sesi.

Fabio Di Giannantonio kemudian membuntuti di posisi kedua saat awal Q2 berjalan. Sementara itu, Marc Marquez berada di posisi ketiga dan terus mencoba meningkatkan kecepatannya.

Posisi teratas Francesco Bagnaia tidak bertahan lama setelah Joan Mir melesat mengambil alih pimpinan. Ia mencatatkan waktu tercepat 2 menit 00,591 detik saat melahap satu putaran di COTA.

Saat Q2 tersisa kurang dari empat menit, Marc Marquez belum mampu menunjukkan performa maksimal. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- masih terdampar di posisi ke-10 pada momen krusial tersebut.

Marc Marquez akhirnya mampu memperbaiki posisinya hingga naik ke peringkat kelima. Namun, sorotan utama tertuju pada Fabio Di Giannantonio yang merebut posisi teratas lewat catatan waktu 2 menit 00,136 detik.