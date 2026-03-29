Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026: Jorge Martin Juara, Marc Marquez Posisi 17!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |04:02 WIB
Momen Jorge Martin menyalip Francesco Bagnaia di tikungan terakhir Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026. (Foto: X/@MotoGP)
A
A
A

HASIL Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026 yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Minggu (29/3/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Pencapaian luar biasa dicatatkan rider Aprilia Racing, Jorge Martin.

Start dari posisi tujuh, juara dunia MotoGP 2024 itu finis tercepat di Sprint Race MotoGP Amerika Serikat 2026. Ia meraih kemenangan setelah menyalip rider Ducati, Francesco Bagnaia, di tikungan terakhir.

Bagaimana dengan peraih pole position, Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Racing Team)? Ia gagal finis karena terseret jatuh oleh Marc Marquez di awal balapan.

Jalannya Balapan

Start bagus dibuat Francesco Bagnaia dalam balapan ini. Start dari posisi empat, juara dunia MotoGP 2022 dan 2023 ini langsung melesat ke posisi terdepan di awal balapan. Start apik juga dibuat pembalap Ducati Lenovo lain, Marc Marquez, yang langsung tancap gas dari posisi tujuh ke peringkat tiga.

Namun, balapan belum juga bergulir satu lap, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- langsung tertimpa insiden. Juara dunia tujuh kali kelas MotoGP itu terjatuh saat menempati posisi tiga.

Apesnya, Marc Marquez tidak sendirian saat terjatuh. Ia juga menyeret peraih pole position, Fabio Di Giannantonio, yang  sedang menempati posisi empat. Setelah terjatuh, Fabio Di Giannantonio memilih tidak melanjutkan balapan.

Momen Marc Marquez terjatuh di lap pertama MotoGP Amerika Serikat 2026 sekaligus menyerah Di Giannantonio keluar lintasan. (Foto: X/@MotoGP)

Bagaimana dengan Marc Marquez? The Baby Alien tetap tancap gas untuk melanjutkan balapan. Seiring jatuhnya Fabio Di Giannantonio dan Marc Marquez, membuat Francesco Bagnaia semakin leluasa.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement