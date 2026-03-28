Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Maret 2026 |14:19 WIB
Penyebab Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026
Maverick Vinales mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026. (Foto: Instagram/@maverick12official)
A
A
A

PEMBALAP KTM Tech3, Maverick Vinales, memutuskan mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026 karena cedera bahunya kambuh. Rider berjuluk Top Gun itu pun membeberkan kondisinya. 

Saat ini, para pembalap sedang menjalani rangkaian MotoGP Amerika Serikat 2026. Balapan utamanya akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat pada Senin, 30 Maret 2026 pukul 03.00 WIB. Namun, KTM tidak dapat tampil full team dalam seri balapan ketiga MotoGP 2026.

Maverick Vinales batal tampil di race MotoGP Amerika Serikat 2026. (Foto: Instagram/@maverick12official)
Maverick Vinales batal tampil di race MotoGP Amerika Serikat 2026. (Foto: Instagram/@maverick12official)

1. Maverick Vinales Sempat Turun di Latihan Bebas 1 MotoGP Amerika Serikat 2026

Maverick Vinales terpaksa memutuskan mundur karena masalah pada bahunya kembali kambuh. Keputusan itu dibuat setelah Top Gun menuntaskan sesi latihan bebas pertama. Dalam sesi tersebut, ia finis posisi ke-13 dengan catatan waktu 2 menit 2,632 detik. 

Mengenai kondisinya, Maverick Vinales menjelaskan sebuah sekrup di bahunya hampir terlepas. Kondisi itu membuatnya tidak nyaman sehingga memutuskan mundur dari MotoGP Amerika Serikat 2026. 

“Cukup sederhana. Ada sekrup yang mulai lepas, yang berfungsi menahan tendon. Sekarang hampir keluar,” kata Maverick Vinales, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (28/3/2026). 

“Saya kehilangan tenaga sedikit demi sedikit dan rasa sakitnya semakin bertambah. Sekarang semuanya masuk akal,” sambung eks rider Suzuki Ecstar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement