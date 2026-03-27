Breaking News: Pebulu Tangkis Supercantik Carolina Marin Umumkan Resmi Pensiun!

Carolina Marin memutuskan pensiun dari bulu tangkis (Foto: Instagram/@carolinamarin)
HUELVA Carolina Marin resmi mengumumkan pensiun sebagai pebulu tangkis. Ia bakal mengucapkan selamat tinggal kepada dunia yang membesarkan namanya itu dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Eropa 2026 di Huelva, Spanyol.

“Perjalanan saya di dunia bulu tangkis profesional telah berakhir,” kata Marin dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, dikutip dari ESPN, Jumat (27/3/2026).

1. Sudah Pensiun sejak Olimpiade Paris 2024

Carolina Marin. EPA-EFE/Divyakant Solanki

Lebih lanjut, Marin mengaku tidak ingin mengakhiri kariernya seperti ini. Namun, secara teknis, ia sudah pensiun sejak mengalami cedera ACL pada babak semifinal cabor bulu tangkis Olimpiade Paris 2024.

“Saya sesungguhnya sudah berhenti saat masih di lapangan, di Paris pada 2024. Tapi, kami belum tahu saat itu,” imbuh perempuan berusia 32 tahun tersebut.

Ya, karier Marin memang banyak diganggu dengan cedera di bagian lutut. Pada 2019, perempuan bertangan kidal itu menderita cedera ACL pertama di lutut kanannya.

Marin mampu pulih usai absen hampir setahun penuh. Sayangnya, ia mengalami cedera ACL lagi, kali ini di lutut sebelah kiri. Alhasil, pebulu tangkis asal Spanyol itu tak bisa mempertahakan medali emasnya pada Olimpiade Tokyo 2020 yang digelar 2021.

 

