Luca Cadalora Tahu Penyebab Marc Marquez Belum Menang di 2 Seri MotoGP 2026

PENGAMAT MotoGP, Luca Cadalora, tahu penyebab Marc Marquez belum menang di dua seri awal musim ini. Ia menduga pembalap tim Ducati Lenovo itu belum berada dalam kondisi 100 persen.

Marquez menjalani awal musim MotoGP 2026 dengan cukup kesulitan. Ia gagal finis di Thailand dan harus puas mengakhiri MotoGP Brasil 2026 pekan lalu di posisi empat.

1. Kontras dengan Musim Lalu

Marc Marquez merayakan kemenangan di MotoGP Thailand 2025 (Foto: Ducati Corse)

Hal itu kontras dengan pencapaian Marquez di MotoGP 2025. Ketika itu, ia sangat dominan dengan selalu merebut kemenangan di Sprint Race dan balapan utama pada dua seri awal.

Cadalora menduga hal tersebut ada kaitannya dengan kondisi fisik Marquez yang belum 100 persen. Itu sangat terlihat dari dua balapan awal MotoGP 2026.

“Dari sudut pandangnya Ducati, saya harus katakan, menurut saya Marquez belum 100%. Saya tidak melihatnya berkendara dengan 100% (kemampuan),” terang Cadalora, mengutip dari Motosan, Kamis (26/3/2026).

“Itu terlihat dari kekalahannya belum lama ini. Dia menang duel di Sprint Race melawan Diggia (Fabio Di Giannantonio) tetapi kalah di balapan utama,” imbuh pria asal Italia tersebut.