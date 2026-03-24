HOME SPORTS MOTOGP

Blak-blakan, Marco Bezzecchi Akui Terima Pesan Sakti dari Valentino Rossi Sebelum Juarai MotoGP Brasil 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |22:09 WIB
Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/Aprilia)
GOIANIA – Pembalap Tim Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, mengungkapkan rahasia di balik performa impresifnya saat memenangi MotoGP Brasil 2026. Pembalap asal Italia tersebut mengaku mendapatkan suntikan motivasi luar biasa berkat pesan singkat  dari sang mentor sekaligus legenda hidup MotoGP, Valentino Rossi, tepat sebelum balapan dimulai di Sirkuit Goiania pada akhir pekan lalu.

Kemenangan ini terasa sangat emosional mengingat Bezzecchi mengawali akhir pekan dengan buruk. Pada sesi latihan Jumat, ia sempat terpuruk di posisi ke-20 karena krisis kepercayaan diri akibat kondisi lintasan yang tidak menentu.

Namun, Bezzecchi berhasil bangkit melalui kualifikasi dari kualifikasi 1 hingga start di posisi kedua, sebelum akhirnya mendominasi balapan utama sepanjang 23 lap.

1. Suntikan Motivasi

Bezzecchi mengakui bahwa keraguan sempat menyelimuti pikirannya setelah hasil jeblok di hari pertama. Namun, dukungan moral dari Rossi mengubah segalanya. Pesan dari juara dunia sembilan kali tersebut meyakinkannya bahwa ia memiliki kecepatan untuk menang.

“Ya, itu luar biasa—hari yang hebat, balapan yang hebat,” ujar Bezzecchi dikutip dari Crash, Selasa (24/3/2026).

Aprilia kabulkan permintaan aneh dari Marco Bezzecchi. (Foto: Instagram/aprilia)

“Vale mengirim pesan kepada saya; itu memberi saya sedikit motivasi ekstra. Dia memberi tahu saya bahwa saya sedang dalam performa terbaik; dia berkata, 'Teruslah melaju, Bez, ayo, ayo!' Dan saya memercayainya, saya merasa dalam kondisi baik, dan itu luar biasa. Saya sangat senang,” tambahnya.

Dukungan tersebut terbukti ampuh. Bezzecchi tampil dominan sejak start hingga finis, sekaligus mencatatkan kemenangan balapan utama keempatnya secara berturut-turut musim ini. Hasil ini membuatnya kokoh di puncak klasemen dengan keunggulan 11 poin atas rekan setimnya, Jorge Martin.

 

