HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Naik Podium di MotoGP Brasil 2026, Aprilia Racing Malah Pusing!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |03:26 WIB
Jorge Martin Naik Podium di MotoGP Brasil 2026, Aprilia Racing Malah Pusing!
Aprilia Racing kini harus pusing mengatur dua pembalap kencang dalam diri Jorge Martin dan Marco Bezzecchi (Foto: Instagram/@aprilia)
GOIANIA – Keberhasilan Jorge Martin naik podium di MotoGP Brasil 2026 justru bikin timnya pusing. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, mengakui tak mudah mengatur dua pembalap bagus sekaligus.

Martin mencuri perhatian sepanjang akhir pekan di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil. Setelah finis posisi tiga di Sprint Race, Martinator menjadi runner up di balapan utama.

1. Kelola 2 Rider Bagus

Jorge Martin finis ketiga di Sprint Race MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Aprilia akhirnya merasakan finis 1-2 lagi setelah terakhir kali lewat Aleix Espargaro dan Maverick Vinales pada MotoGP Catalunya 2023. Keberhasilan itu jelas bikin Rivola bangga.

Namun, Rivola kini harus bisa mengatur dengan baik Bezzecchi dan Martin. Jika tidak, ada kemungkinan suasana garasi akan runyam. Tapi, ia justru senang dengan tantangan tersebut.

“Saya pikir Jorge masih punya ruang untuk peningkatan karena waktunya bersama motor ini terlalu sedikit. Saya tahu saya akan punya masalah dalam menangani dua pembalap kencang ini,” terang Rivola, mengutip dari Crash, Kamis (26/3/2026).

“Saya tidak mau mengatakan saya menantikan tantangan itu. Tapi, saya tahu kami segera mengalaminya. Tapi, itu bagus kami memiliki dua pembalap di level seperti itu,” imbuh pria berpaspor Italia tersebut.

 

