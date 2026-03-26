Jadwal F1 GP Jepang 2026 Pekan Ini: Mercedes Hattrick atau Muncul Kejutan?

SUZUKA – Jadwal F1 GP Jepang 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Mercedes AMG Petronas mencetak hattrick di awal musim?

1. Mercedes vs Ferrari

Mercedes tampil gemilang di dua seri awal F1 2026. Mereka merebut dua kemenangan sekaligus masing-masing lewat George Russell di Australia dan Kimi Antonelli di China.

Namun, dalam dua seri itu, Mercedes mendapat tantangan berat dari Scuderia Ferrari. Charles Leclerc finis ketiga di Australia sementara Lewis Hamilton gantian naik podium di seri kedua.

Ferrari terlihat cukup merepotkan terutama saat start. Namun, kecepatan mobil serta tenaga mesin yang lebih superior, membuat Mercedes bisa berjaya dalam dua balapan pembuka.

Faktor itu bisa jadi menghilang di F1 GP Jepang 2026 yang akan digelar di Sirkuit Suzuka International Racing Course, Suzuka. Sebab, skill pembalap kerap jadi faktor pembeda di lintasan yang teknikal semacam ini.