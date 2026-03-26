HOME SPORTS F1 & A1

Jadwal F1 GP Jepang 2026 Pekan Ini: Mercedes Hattrick atau Muncul Kejutan?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |00:34 WIB
Simak jadwal F1 GP Jepang 2026 pekan ini (Foto: X/@F1)
SUZUKA – Jadwal F1 GP Jepang 2026 pekan ini sudah diketahui. Akankah Mercedes AMG Petronas mencetak hattrick di awal musim?

1. Mercedes vs Ferrari

George Russell di F1 GP China 2026. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Mercedes tampil gemilang di dua seri awal F1 2026. Mereka merebut dua kemenangan sekaligus masing-masing lewat George Russell di Australia dan Kimi Antonelli di China.

Namun, dalam dua seri itu, Mercedes mendapat tantangan berat dari Scuderia Ferrari. Charles Leclerc finis ketiga di Australia sementara Lewis Hamilton gantian naik podium di seri kedua.

Ferrari terlihat cukup merepotkan terutama saat start. Namun, kecepatan mobil serta tenaga mesin yang lebih superior, membuat Mercedes bisa berjaya dalam dua balapan pembuka.

Faktor itu bisa jadi menghilang di F1 GP Jepang 2026 yang akan digelar di Sirkuit Suzuka International Racing Course, Suzuka. Sebab, skill pembalap kerap jadi faktor pembeda di lintasan yang teknikal semacam ini.

 

F1 2026 Paksa Lewis Hamilton Belajar Lebih Keras ketimbang Era Sebelumnya
Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Prediksi Kimi Antonelli Jadi Pemenang Balapan di F1
Kisah Max Verstappen, Juara Dunia F1 yang Penasaran dengan Puasa Ramadhan
Hasil Race F1 GP China 2026: Kimi Antonelli Raih Kemenangan Perdana, Lewis Hamilton Akhiri Penantian Podium Bersama Ferrari!
Link Live Streaming Race F1 GP China 2026: Ferrari Hentikan Dominasi Mercedes?
Breaking News: F1 Umumkan GP Bahrain dan Arab Saudi 2026 Tak Digelar Imbas Konflik Iran vs AS-Israel!
