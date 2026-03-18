HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Valentino Rossi, Legenda MotoGP yang Prediksi Kimi Antonelli Jadi Pemenang Balapan di F1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |01:48 WIB
Valentino Rossi pernah memprediksi Kimi Antonelli akan jadi pemenang balapan di F1 (Foto: Instagram/@kimi.antonelli)
KISAH Valentino Rossi yang memprediksi Kimi Antonelli jadi pemenang balapan di F1 menarik untuk diulas. Sebab, perkataan legenda MotoGP itu jadi kenyataan!

Kimi Antonelli tampil impresif pada pekan balapan F1 GP China 2026 di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, 13-15 Maret. Remaja asal Italia itu sukses merebut pole position di sesi kualifikasi.

Kimi Antonelli. (Foto: Instagram/mercedesamgf1)

Kendati sempat disalip pembalap lain, Antonelli tetap tampil tenang dalam balapan sepanjang 56 putaran. Ia akhirnya menjadi pemenang seri kedua F1 2026!

1. Prediksi Valentino Rossi

Antonelli jadi pembalap asal Italia pertama yang memenangi balapan F1 sejak Giancarlo Fisichella melakukannya di GP Malaysia 2006. Tidak heran, publik Negeri Pizza rindu mendengar lagu kebangsaan berkumandang di balap jet darat.

Ternyata, kemenangan Antonelli di F1 sudah diprediksi Rossi sejak jauh hari. The Doctor yakin suatu hari remaja asal Bologna itu akan membuat Italia bangga.

“Negara kami sangat kuat di banyak olahraga tetapi tidak di F1. Sudah lama sejak kami memiliki pembalap yang bisa memenangi balapan, tapi saya langsung tahu siapa yang bisa jadi pemenang (berikutnya),” papar Rossi, dikutip dari GPOne, Rabu (18/3/2026).

 

