F1 2026 Paksa Lewis Hamilton Belajar Lebih Keras ketimbang Era Sebelumnya

LEWIS Hamilton mengaku harus belajar lebih keras di F1 2026. Pasalnya, balapan kali ini menuntut banyak hal untuk dikuasai, lebih daripada era-era sebelumnya.

1. Manajemen Penggunaan Baterai

Lewis Hamilton melaju dengan mobil Scuderia Ferrari SF-26 jelang F1 2026 (Foto: F1)

F1 2026 memberlakukan regulasi baru terkait banyak hal. Selain perubahan bentuk mobil, era ini juga menuntut pengaturan penggunaan baterai serta mesin (power unit) yang lebih efisien.

Alhasil, pembalap veteran seperti Hamilton tentu harus menyesuaikan diri. Ia wajib pintar-pintar mengatur laju mobil di setiap putaran demi mendapatkan catatan waktu yang maksimal.

Regulasi baru itu jadi membuat balapan berlangsung seru seperti terlihat dari seri kedua F1 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Shanghai, Shanghai, China, 13-15 Maret. Atraksi saling salip mewarnai pekan balapan itu.

“Sangat menantang. Saat di uji coba pramusim, saya tidak benar-benar merasakannya. Baru di balapan, seperti di Shanghai dan Melbourne (Australia), Anda tahu seperti apa itu (manajemen) penggunaan baterai,” papar Hamilton, mengutip dari Crash, Sabtu (21/3/2026).