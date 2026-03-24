Marc Marquez Bongkar Satu-satunya Kelemahan Ducati GP26 Usai Gagal Menang di MotoGP Brasil 2026

RIO DE JANEIRO – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez membongkar satu-satunya kelemahan Ducati GP26 usai gagal memenangkan balapan utama MotoGP Brasil 2026. Menurut Marquez, ia masih belum menemukan perasaan yang tepat terhadap motor GP26 di setiap awal balapan musim ini.

Seperti yang diketahui, sejatinya Marquez tampil luar biasa saat mengamankan kemenangan di sesi Sprint race MotoGP Brasil 2026. Namun, rider berjuluk The Baby Alien itu harus puas menyudahi balapan utama MotoGP Brasil 2026 di posisi kelima.

Sang juara bertahan mengakui bahwa dirinya masih kesulitan mengimbangi kecepatan duo Aprilia, Marco Bezzecchi dan Jorge Martin, yang tampil dominan di Sirkuit Interlagos tersebut. Pada akhirnya, pembalap utama tim pabrikan Ducati ini finis empat detik di belakang Bezzecchi.

Marquez mengungkapkan bahwa masalah utama yang ia hadapi bukanlah soal kecepatan puncak (top speed), melainkan kesulitan menemukan ritme di fase awal balapan yang membuatnya kehilangan banyak waktu berharga.

1. Kendala Feeling di Lap-Lap Awal

Marquez menjelaskan bahwa separuh dari selisih waktunya dengan pemenang balapan terjadi karena kurangnya feeling pada motor Ducati GP26 saat memulai balapan. Hal ini diperparah ketika ia disalip oleh Fabio di Giannantonio dan Jorge Martin, yang membuatnya kehilangan jalur bersih untuk mengejar ketertinggalan.

Marc Marquez melaju di MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

"Saya kehilangan (kecepatan) di lap-lap awal, hanya itu. Feeling-nya... saya tidak merasa nyaman, dan di sanalah saya perlu melakukan peningkatan," ujar Marc Marquez, dilansir dari Crash, Selasa (24/3/2026).

Marquez pun pada akhirnya tak bisa memaksakan diri. Sebab dirinya harus bermain aman demi menjaga kondisi ban hingga akhir balapan.