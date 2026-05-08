HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2026: Luca Marini Tercepat, Marc Marquez Ke-9!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |16:55 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2026: Luca Marini Tercepat, Marc Marquez Ke-9!
Luca Marini tercepat di latihan bebas 1 MotoGP Prancis 2026. (Foto: X/@MotoGP)
HASIL Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2026 telah diketahui. Rider Honda Racing Team, Luca Marini, tampil impresif dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas 1 di MotoGP Prancis 2026. Sesi itu berlangsung di Sirkuit Bugatti Le Mans, Le Mans, Prancis pada Jumat (8/5/2026) sore WIB.

Jalannya Latihan Bebas 1 MotoGP Prancis 2026

Pada awal latihan bebas, Pedro Acosta (Red Bull KTM) langsung menunjukkan kecepatannya dengan mencatat waktu 1 menit 31,830 detik. Catatan itu sempat membuatnya memimpin persaingan pada menit-menit awal latihan bebas 1.

Hasil latihan bebas 1 MotoGP Prancis 2026. (Foto: X/@MotoGP)

Tidak lama berselang, Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) berhasil mengambil alih posisi teratas. Ia membukukan waktu 1 menit 31,568 detik untuk menggeser Pedro Acosta dari puncak klasemen sementara.

Memasuki 15 menit sesi berjalan, Joan Mir (Honda) mulai memberikan tekanan kepada Di Giannantonio. Mir hanya terpaut 0,305 detik dari catatan waktu rivalnya tersebut.

Di fase itu, Marc Marquez (Ducati Lenovo) sempat menempati posisi keempat sebelum turun ke peringkat kelima. Empat besar sementara dihuni Di Giannantonio, Mir, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Acosta.

Saat sesi memasuki 15 menit terakhir, Di Giannantonio masih nyaman berada di posisi teratas dengan waktu 1 menit 31,302 detik. Enea Bastianini (KTM Tech3) naik ke posisi kedua, sedangkan Marini mulai merangsek ke urutan ketiga.

 

