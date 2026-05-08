Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Kuasai Latihan Bebas MotoGP Prancis 2026?

JADWAL MotoGP Prancis 2026 hari ini, Jumat (8/5/2026) sudah dirilis. Sesuai jadwal, ada dua sesi yang berlangsung hari ini, yakni Latihan Bebas 1 dan Latihan.

Rencananya, latihan bebas 1 dimulai pukul 15.45 WIB hingga 16.30 WIB. Sementara sesi latihan digelar pukul 20.00-21.00 WIB.

1. Marc Marquez Siap Bangkit di Prancis

Berstatus juara bertahan MotoGP, tapi hasil yang didapat Marc Marquez (Ducati Lenovo) di MotoGP 2026 jauh dari kata memuaskan. Dalam empat race awal, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- gagal naik podium.

Alih-alih naik podium, juara tujuh kali kelas MotoGP ini justru gagal finis di MotoGP Thailand dan Spanyol 2026! Akibatnya di klasemen sementara MotoGP 2026, posisi Marc Marquez tercecer.

Marc Marquez saat ini menempati posisi lima klasemen sementara MotoGP 2026 dengan 57 angka. Ia terpaut 44 angka dari Marco Bezzecchi (Aprilia Racing di Puncak).

"Le Mans adalah sirkuit yang saya sukai dan di mana saya sudah sangat cepat dengan Desmosedici GP tahun lalu," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Jumat (8/5/2026).