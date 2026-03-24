Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026: Marc Marquez Akhirnya Menang?

AUSTIN – Jadwal MotoGP Amerika Serikat 2026 sudah diketahui. Akankah Marc Marquez akhirnya meraih kemenangan di MotoGP 2026?

Seri kedua MotoGP 2026 telah rampung di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Senin 23 Maret dini hari WIB. Marco Bezzecchi tampil sebagai pemenang dalam lomba utama.

1. Puncaki Klasemen MotoGP 2026

Pembalap tim Aprilia Racing itu mencatatkan kemenangan beruntun setelah finis terdepan pada MotoGP Thailand 2026 yang merupakan seri perdana. Momentum positif tengah didapat oleh Bezzecchi.

Alhasil, anak didik Valentino Rossi itu kini menempati puncak klasemen MotoGP 2026 dengan 56 poin. Bezzecchi langsung dianggap sebagai salah satu kandidat juara bermodal motor yang kompetitif.

2. Sang Raja

Momentum positif itu akan mendapat ujian lagi saat menyambangi Sirkuit COTA, Austin, Texas. Sebab, lintasan tersebut dikenal sebagai taman bermain buat seorang Marquez.

Betapa tidak, pembalap tim Ducati Lenovo itu mampu meraih tujuh kemenangan atau yang terbanyak di grid MotoGP saat ini. Namun, ia sudah tidak menang di sana sejak terakhir kali pada 2021.