HOME SPORTS MOTOGP

Aprilia Bertekad Rusak Catatan Apik Marc Marquez di MotoGP Amerika Serikat 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |11:20 WIB
Duo Jorge Martin dan Marco Bezzecchi siap merusak catatan apik Marc Marquez (Foto: Instagram/@aprilia)
GOIANIA – CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, bertekad merusak catatan apik Marc Marquez saat mentas di MotoGP Amerika Serikat 2026. Pun begitu, ia sadar motor Aprilia RS-GP milik timnya sedikit tidak cocok dengan karakter Sirkuit COTA di Austin, Texas.

Marquez adalah Raja COTA (Circuit of the Americas) dengan rekor luar biasa. Ia mencatatkan 7 kemenangan di sirkuit tersebut sejak naik ke kelas premier pada 2013.

1. Antusias

Marco Bezzecchi melaju di MotoGP Thailand 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Rivola mengatakan timnya sangat antusias untuk segera mulai balapan dalam seri ketiga MotoGP 2026. Sebab, timnya ingin meraih hasil maksimal di sana.

"Kami akan pergi ke tempat yang merupakan trek kandang Marc, salah satu dari banyak trek yang dia miliki di seluruh dunia, mungkin. Kami bukan yang terkuat di sana," ujar Rivola dilansir dari Motosan, Selasa (24/3/2026).

Pria asal Italia itu menegaskan paling terpenting saat ini para pembalapnya harus bersiap diri dengan sebaik mungkin. Hal itu dengan melakukan sederet evaluasi dari dua seri sebelumnya.

"Kami akan pergi ke Jerez (Spanyol, seri keempat), di mana semua orang memiliki banyak data. Dan kemudian kami akan lihat,” ungkap Rivola.

 

