Gagal Podium di MotoGP Brasil 2026, Marc Marquez Salahkan Aspal Sirkuit

GOIANIA – Marc Marquez memang tidak masalah gagal naik podium di MotoGP Brasil 2026. Namun, pembalap tim Ducati Lenovo itu menyalahkan aspal sirkuit sebagai penyebabnya.

Seri kedua MotoGP 2026 itu dimenangi oleh Marco Bezzecchi. Sementara, posisi dua diraih oleh Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio berdiri di tangga ketiga.

1. Aspal Terkelupas

Start balapan MotoGP Brasil 2026 (Foto: Facebook/MotoGP)

Marquez harus puas finis di posisi empat setelah kalah saing dengan Di Giannantonio. Padahal, pria asal Spanyol itu sukses mengalahkan lawannya di Sprint Race dan jadi pemenang.

Keduanya sempat terlibat duel sengit sepanjang 23 putaran balapan di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiania, Brasil, Senin 23 Maret 2026 dini hari WIB. Namun, di putaran-putaran akhir, Marquez memilih bermain aman.

Juara dunia MotoGP 2025 itu menuturkan, ada bagian aspal di sirkuit yang mulai terkelupas. Kebetulan, ia melindas bagian itu saat hendak menyalip Di Giannantonio. Daripada celaka, Marquez memilih bertahan.

“Podium sangat mungkin tapi sayangnya saya membuat kesalahan di tikungan di mana aspalnya mulai terkelupas. (Tapi) itu kondisi yang cukup bisa diterima (untuk balapan),” papar Marquez, mengutip dari Crash, Selasa (24/3/2026).