HOME SPORTS MOTOGP

Manajer Tim Sanjung Veda Ega Pratama Usai Rebut Podium di Moto3 Brasil 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 24 Maret 2026 |09:10 WIB
Manajer Honda Team Asia menyanjung setinggi langit Veda Ega Pratama usai merebut podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)
GOIANIA – Manajer Honda Team Asia, Hiroshi Aoyama, memuji setinggi langit Veda Ega Pratama usai merebut podium di Moto3 Brasil 2026. Ia menilai sang pembalap tampil fantastis dalam seri kedua Moto3 2026 tersebut.

Veda Ega mencatatkan prestasi gemilang dengan finis ketiga pada balapan di Sirkuit Autodromo Internacional Ayrton Senna, Goiana, Brasil, Minggu 22 Maret 2026 malam WIB. Podium ini sekaligus menjadi sejarah karena menjadi pembalap Indonesia pertama yang naik podium di ajang Grand Prix.

1. Perjuangan Keras

Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Brasil 2026 (Foto: Instagram/@veda_54)

Remaja berusia 17 tahun itu meraihnya dengan perjuangan keras setelah sempat turun ke posisi ke-10 dari start keempat. Ia kemudian bangkit dengan memanfaatkan momen red flag, sebelum melesat saat restart lima lap tersisa dan menyalip Alvaro Carpe untuk merebut posisi ketiga di lap terakhir.

Pujian pun tak ragu diberikan oleh Aoyama kepada Veda Ega Pratama. Menurutnya, penampilan pembalap asal Gunungkidul, Yogyakarta itu sangat hebat karena mampu menyalip lima pembalap di depannya di sisa balapan usai bendera merah.

“Veda melakukan comeback yang hebat, menyalip beberapa pembalap dan finis di posisi ke-3. Untuk seorang rookie di balapan keduanya, ini adalah hasil yang fantastis,” puji Aoyama, dikutip dari keterangan Honda Team Asia, Selasa (24/3/2026).

“Dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan tim bekerja dengan baik akhir pekan ini. Saya ingin berterima kasih kepada semua staf dan sponsor kami atas dukungan mereka,” sambung pria asal Jepang itu.

 

