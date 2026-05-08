HOME SPORTS MOTOGP

Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Prancis 2026?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |11:59 WIB
Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Naik Podium di Moto3 Prancis 2026?
Veda Ega Pratama berpeluang naik podium di Moto3 Prancis 202. (Foto: Instagram/@veda_54)
PEMBALAP Indonesia Veda Ega Pratama naik podium di Moto3 Prancis 2026?  Rider Honda Team Asia, Veda Ega Pratama, akan mentas di race kelima Moto3 Prancis 2026 yang berlangsung di Sirkuit Le Mans, Prancis pada 8-10 Mei 2026.

Hari ini, Jumat (8/5/2026), Veda Ega Pratama akan mentas di sesi latihan bebas 1 dan latihan bebas. Peluang Veda Ega Pratama menggila di kedua sesi latihan bebas tersebut pun terbuka lebar.

1. Veda Ega Pratama Tampil Luar Biasa di Moto3 2026

Veda Ega Pratama tampil impresif di Moto3 2026. (Foto: Instagram/veda_54)

Veda Ega Pratama berstatus debutan di Moto3 2026. Hebatnya meski berstatus sebagai rookie, rider 17 tahun ini langsung unjuk gigi.

Dari empat race yang sudah dijalani, Veda Ega Pratama finis di tiga balapan di antaranya. Ketika menyentuh garis finis, Veda Ega Pratama finis kelima di Thailand, naik podium di Brasil serta menyelesaikan balapan di posisi enam.

Catatan ini menempatkan Veda Ega Pratama di posisi enam klasemen sementara Moto3 2026 dengan 37 angka. Bahkan koleksi 37 angka menempatkan Veda Ega Pratama di posisi puncak klasemen rookie Moto3 2026.

2. Punya Pengalaman di Sirkuit Le Mans

Veda Ega Pratama memiliki pengalaman mentas di Sirkuit Le Mans. Saat mentas di Red Bull Rookies Cup 2024, Veda Ega Pratama dua kali mengaspal di Sirkuit Le Mans.

 

