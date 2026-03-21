HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Brasil 2026: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Keempat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |00:05 WIB
Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Brasil 2026: Pedro Acosta Tercepat, Marc Marquez Keempat!
Pedro Acosta tercepat di latihan bebas 1 MotoGP Brasil 2026. (Foto: X/@KTM_Racing)
HASIL latihan bebas 1 MotoGP Brasil 2026 akan diulas Okezone. Pembalap Red Bull KTM, Pedro Acosta, tampil sebagai pembalap tercepat dalam sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Brasil 2026.

Pedro Acosta mencatatkan waktu terbaik setelah mengalahkan Marc Marquez (Ducati Lenovo) di detik-detik akhir sesi yang berlangsung di Sirkuit Internasional Ayrton Senna, Goiania, Brasil pada Jumat 20 Maret 2026 malam WIB.

Jalannya Latihan Bebas 1 MotoGP Brasil 2026

Sejak awal sesi, latihan bebas 1 MotoGP Brasil 2026 sudah berjalan ketat. Para pembalap saling bergantian mencatatkan waktu tercepat dalam lima menit pertama.

Marc Marquez kemudian mencuri perhatian dengan catatan waktu 1 menit 28,708 detik. Torehan itu membuatnya memimpin cukup lama di awal sesi.

Di belakang Marc Marquez, Pedro Acosta mulai menunjukkan performa kompetitif. Rider muda Spanyol itu terus menempel ketat dan menjadi salah satu penantang utama sejak awal latihan.

Selain itu, Joan Mir (Honda Racing Team) juga tampil konsisten di barisan depan. Joan Mir sempat menempati posisi ketiga saat sesi berjalan 30 menit.

Memasuki pertengahan sesi, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) mulai mendekati catatan waktu Marc Marquez. Selisih waktu keduanya sangat tipis, hanya 0,001 detik.

 

