Bantai Jepang dan Indonesia, Tim Bulu Tangkis Prancis Juara Piala Thomas 2026?

BANTAI Jepang dan Indonesia, tim bulu tangkis Prancis juara Piala Thomas 2026? Prancis datang ke Piala Thomas 2026 sebagai kampiun Kejuaraan Eropa 2026. Saat itu di final, Prancis menang 3-2 atas raksasa bulu tangkis dunia, Denmark, dengan skor 3-2.

Keberhasilan juara di Benua Biru membuat Prancis masuk pot 2 drawing. Masuk pot 2 membuat Prancis tergabung di Grup D bersama Indonesia (pot 1), Thailand (pot 3) dan Aljazair (pot 4).

Christo Popov/Toma Junior Popov saat main bareng di nomor ganda putra Prancis

1. Start Buruk Prancis di Piala Thomas 2026

Meski ditempatkan di pot 2, Prancis tidak memulai Grup D dengan baik. Christo Popov dan kawan-kawan dihajar Thailand 1-4! Meski menang 5-0 atas Aljazair di match kedua, Prancis tidak dijagokan lolos ke perempatfinal Piala Thomas 2026.

Sebab, di laga pamungkas Grup D, Prancis dihadapkan dengan Indonesia, tim tersukses di Piala Thomas dengan 14 gelar. Selain itu, Indonesia juga memenangkan dua laga awal dengan menghajar Aljazair 5-0 dan menumbangkan Thailand 3-2.

Berhubung menang atas Aljazair dan Thailand, Indonesia hanya perlu mencuri dua kemenangan dari lima laga yang dijadwalkan melawan Prancis untuk memesan tiket perempatfinal Piala Thomas 2026. Namun, di luar dugaan, Indonesia justru dihajar Prancis 1-4!

Ironisnya, Indonesia dipastikan gagal lolos perempatfinal Piala Thomas 2026 setelah langsung tertinggal 0-4 dari Prancis. Kondisi ini membuat Indonesia gagal lolos ke perempatfinal, sedangkan Thailand dan Prancis yang mewakili Grup D di perempatfinal.