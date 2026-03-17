HOME SPORTS F1 & A1

Kisah Max Verstappen, Juara Dunia F1 yang Penasaran dengan Puasa Ramadhan

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |03:17 WIB
Kisah Max Verstappen, Juara Dunia F1 yang Penasaran dengan Puasa Ramadhan
Max Verstappen penasaran dengan rekan setimnya yang menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan (Foto: Instagram/@redbullracing)
KISAH Max Verstappen sang juara dunia F1 yang penasaran dengan puasa Ramadhan menarik untuk diulas. Sebab, ia sampai bertanya cukup detail kepada rekan setimnya.

Verstappen kedatangan rekan setim baru di F1 2026 yakni Isack Hadjar. Pria berpaspor Prancis itu naik kelas setelah musim lalu tampil apik bersama Visa Cash Apps Racing Bulls.

1. Ramadhan

Para pembalap F1 2026. (Foto: Instagram/f1)

Kebetulan, F1 2026 dimulai saat Bulan Suci Ramadhan tepatnya di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Australia, pada 6-8 Maret. Hadjar pun berusaha menaati kewajiban berpuasa.

Verstappen yang penasaran lalu bertanya kepada rekan setimnya itu. Sebab, pembalap F1 biasanya harus menyiapkan fisik yang prima selama pekan balapan.

“Kamu mengatasi ini semua dengan baik? Kamu tidak makan dan minum, kan (selama Ramadhan)?” kata Verstappen dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok @oliemoliev, dikutip Selasa (17/3/2026).

“Maksudmu? Aku tidak puasa saat pekan balapan,” jawab Hadjar.

“Tepat, aku penasaran apakah kamu (puasa),” timpal Verstappen.

“Aku tidak bisa (puasa), sebaliknya (jika puasa) aku akan pingsan. Aku tidak puasa (sejak) kemarin,” kata Hadjar.

 

