PSSI Suarakan Perlawanan Terhadap Kekerasan Seksual: Komitmen Melindungi Masa Depan Atlet Indonesia

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |20:01 WIB
PSSI Suarakan Perlawanan Terhadap Kekerasan Seksual: Komitmen Melindungi Masa Depan Atlet Indonesia
Menpora Erick Thohir. (Foto: Annastasya Rizqa/Okezone)
DUNIA olahraga nasional tengah diguncang oleh mencuatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa atlet panjat tebing dan kickboxing. Merespons situasi darurat tersebut, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melalui Sekretaris Jenderal Yunus Nusi dan Anggota Komite Eksekutif (Exco) Vivin Cahyani Sungkono, menyatakan sikap tegas untuk memberantas para predator seksual di lingkungan olahraga demi menjaga marwah prestasi bangsa.

Yunus Nusi mengecam keras tindakan terduga pelaku yang dinilai mencederai nilai-nilai yang selama ini dijunjung tinggi dalam dunia olahraga. Dia menegaskan bahwa olahraga seharusnya menjadi ruang yang menjunjung sportivitas, rasa saling menghormati, serta integritas.

“PSSI sangat menyayangkan kekerasan seksual yang menimpa atlet kita. Olahraga dibangun di atas nilai sportivitas, rasa saling menghormati, dan integritas. Kekerasan seksual jelas merupakan tindakan yang mencederai nilai-nilai tersebut dan tidak boleh mendapat tempat dalam ekosistem olahraga. Kejadian ini bukan hanya menyedihkan bagi atlet sebagai korban ataupun keluarganya saja, tapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia karena para atlet tersebut sudah memberikan prestasi baik untuk daerah mereka ataupun untuk bangsa,” tegas Yunus Nusi dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (14/3/2026).

Yunus berharap dua kasus yang mencuat tersebut dapat ditangani secara serius, profesional, dan transparan oleh aparat kepolisian. Menurutnya, proses hukum yang jelas sangat penting untuk memastikan para korban memperoleh keadilan.

Sekjen PSSI Yunus Nusi. (Andika Rachmansyah/Okezone)

1. Dukungan Penuh Terhadap Langkah Menpora

Pria berusia 56 tahun itu juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir, yang menunjukkan komitmen dalam mengawal kasus tersebut. Selain itu, Yunus menilai Menpora Erick aktif membuka ruang pengaduan bagi para atlet agar kasus serupa dapat segera ditindaklanjuti.

“Kita berterima kasih kepada Bapak Menpora karena terus mengawal kasus ini, dan melakukan langkah cepat untuk membuka pengaduan atlet. Dengan perhatian yang ditunjukkan Menpora, maka kita harap setiap cabor juga fokus menjaga keamanan para atletnya, sehingga kasus seperti ini tak terulang,” ujar Sekjen PSSI tersebut.

 

