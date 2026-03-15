Hasil Final Swiss Open 2026: Dihajar Supanida Katethong, Putri KW Harus Puas sebagai Runner-up

BASEL – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, dipastikan gagal menaiki podium tertinggi di Swiss Open 2026 karena kalah di partai final. Putri KW terpaksa mengakui keunggulan wakil Thailand, Supanida Katethong, setelah berjuang dalam dua gim langsung yang berakhir dengan skor 11-21 dan 15-21.

Jalannya Pertandingan

Kedua pemain bertarung sengit sejak awal pertandingan di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Minggu (15/3/2026) malam WIB. Putri KW yang datang dengan status unggulan pertama justru tampak tertekan dan harus tertinggal 3-7 dari Supanida di awal laga.

Putri KW terlihat kesulitan mengembangkan permainannya menghadapi variasi serangan lawan. Sementara itu, Supanida mampu mencuri empat poin beruntun, hingga memimpin jauh 11-3 pada interval gim pertama.

Alih-alih bangkit setelah jeda interval, Putri KW justru semakin tertinggal hingga skor menyentuh 6-16. Supanida yang sudah unggul jauh tampil sangat nyaman dalam melancarkan serangan demi serangan. Tunggal putri ranking 14 dunia dari Thailand itu akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-11.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Memasuki gim kedua, Putri KW lagi-lagi tidak memulainya dengan baik. Pemain ranking enam dunia itu kembali tertinggal dari Supanida dengan skor 5-7, meski ia sempat menunjukkan secercah harapan dengan menyamakan kedudukan menjadi 9-9.

Sayangnya, momentum tersebut tidak bertahan lama karena Putri KW kembali tertinggal di interval gim kedua dengan skor 9-11. Pertandingan kembali berjalan sengit setelah jeda interval saat pemain Pelatnas Cipayung PBSI itu mencoba keras untuk mengejar ketertinggalannya.