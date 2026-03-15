HOME SPORTS F1 & A1

Breaking News: F1 Umumkan GP Bahrain dan Arab Saudi 2026 Tak Digelar Imbas Konflik Iran vs AS-Israel!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |08:51 WIB
F1 resmi mengumumkan GP Bahrain dan Arab Saudi 2026 tidak digelar imbas konflik Iran vs AS-Israel (Foto: F1)
F1 resmi mengumumkan GP Bahrain dan Arab Saudi 2026 tak digelar sesuai jadwal. Hal ini menyusul situasi yang tak memungkinkan di Asia Barat imbas konflik Iran vs Amerika Serikat (AS)-Israel.

“Setelah evaluasi secara hati-hati, GP Bahrain dan Arab Saudi tidak akan digelar pada April 2026,” bunyi pengumuman di situs resmi F1, Minggu (15/3/2026).

1. Seri Ketiga dan Keempat F1 2026

Balapan F1 GP Bahrain 2025 (Foto: X/@F1)

Sedianya, F1 GP Bahrain 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Bahrain, Sakhir, dijadwalkan pada 10-12 April. Sementara, F1 GP Arab Saudi 2026 di Sirkuit Jeddah Corniche, Jeddah, dihelat sepekan kemudian.

Namun, nasib seri ketiga dan keempat di kalender F1 2026 itu mulai tak menentu setelah perang udara antara Iran vs AS-Israel pada akhir Februari. Situasi di kawasan langsung memanas.

Sejumlah maskapai penerbangan yang berbasis di Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bahkan sempat menghentikan operasinya. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran logistik untuk F1 yang juga melakukan pengiriman via jalur laut.

Setelah sempat menggantung, F1 akhirnya memutuskan GP Bahrain dan Arab Saudi tidak akan digelar pada April 2026 atau sesuai jadwal. Bahkan, mereka tidak akan memasukkan seri pengganti.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/37/3206903/max_verstappen-1Dvm_large.jpg
Mimpi Buruk di Shanghai, Max Verstappen Kecewa Berat Usai Sprint Race F1 GP China 2026 Kalau Balau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/37/3206932/kimi_antonelli_mengukir_catatan_manis_dengan_merebut_pole_position_pada_kualifikasi_f1_gp_china_2026-Ai2m_large.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP China 2026: Rebut Pole Position, Kimi Antonelli Ukir Sejarah Manis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/37/3206877/george_russell_menjadi_pemenang_sprint_race_f1_gp_china_2026-JSpC_large.jpg
Hasil Sprint Race F1 GP China 2026: George Russell Jadi Pemenang, Dibuntuti Duo Ferrari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/37/3206768/f1_gp_china_2026-Lco8_large.jpg
Klik di Sini! Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP China 2026 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/37/3206497/simak_jadwal_siaran_langsung_f1_gp_china_2026_akhir_pekan_ini-JdAw_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung F1 GP China 2026: Ferrari Ganggu Mercedes?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/37/3205707/charles_leclerc_menikahi_alexandra_saint_mleux-H28c_large.jpg
Ada Rahasia Unik di Balik Absennya Kado Pernikahan Lewis Hamilton untuk Charles Leclerc
