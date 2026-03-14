Hasil Perempatfinal Swiss Open 2026: Putri KW Rebut Tiket Semifinal Usai Redam Perlawanan Sengit

BASEL – Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, sukses melangkah ke babak semifinal Swiss Open 2026. Kepastian ini didapat setelah Putri menumbangkan wakil Thailand, Pitchamon Opatniputh, melalui pertarungan sengit dua gim langsung.

Laga itu digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, pada Jumat (13/3/2026). Dalam pertandingan yang berlangsung selama 55 menit itu, Putri KW menang dua gim langsung dengan skor 21-18 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Jalannya lagaberlangsung ketat sejak awal laga dengan kedua pemain saling menekan. Pada awal gim pertama, pertandingan berjalan seimbang dengan skor 3-3. Setelah itu, Putri mulai mengambil alih permainan dan perlahan menjauh.

Putri sempat memimpin 8-5 sebelum memperlebar keunggulan menjadi 11-5 saat interval gim pertama. Meski tertinggal cukup jauh, Pitchamon tetap memberikan perlawanan sengit.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

Usai interval, pemain Thailand tersebut bangkit dengan meraih empat poin beruntun hingga menyamakan skor menjadi 12-12. Pertandingan pun kembali berjalan ketat dengan reli panjang dari kedua pemain.

Namun, Putri mampu mengembalikan momentum permainan. Ia melesat dengan lima poin berturut-turut hingga unggul 19-13.

Keunggulan itu dimanfaatkan Putri dengan baik untuk mengunci gim pertama. Ia menutup gim pembuka dengan kemenangan 21-18.