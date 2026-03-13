Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Cheng Xing/Zhang Chi Jelang Perempatfinal Swiss Open 2026

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |08:00 WIB
Rekor Pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Cheng Xing/Zhang Chi Jelang Perempatfinal Swiss Open 2026
Jafar dan Felisha lolos perempatfinal Swiss Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI)
REKOR pertemuan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu vs Cheng Xing/Zhang Chi akan diulas Okezone. Dua pasangan ini akan bentrok di perempatfinal Swiss Open 2026 yang berlangsung di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Sabtu 14 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Sepanjang sejarah, pasangan ini baru bertemu satu kali, tepatnya di babak 32 besar Badminton Asia Championship 2025. Saat itu, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu menang 14-21, 21-15 dan 21-19 atas sang lawan.

1. Kemenangan Meyakinkan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu di 16 Besar

Jafar dan Felisha lolos semifinal Indonesia Masters 2026 INABadminton.jpg

Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, menang atas Jimmy Wong/Lai Pei Jing di babak 16 besar Swiss Open 2026. Jafar/Felisha menang dua game langsung dengan skor 21-8, 21-11 pada laga yang digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss, Kamis 12 Maret 2026 malam WIB. 

Jafar/Felisha tampil menyengat menghadapi Jimmy/Lai. Ganda campuran ranking 10 dunia itu cukup mudah mencuri poin hingga unggul jauh 8-1 atas wakil Malaysia tersebut. 

Dengan mudah, Jafar/Felisha memimpin interval game pertama dengan skor 11-4. Pasangan Pelatnas PBSI Cipayung itu benar-benar membuat Jimmy/Lai kerepotan. 

Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu memperlebar keunggulannya menjadi 16-6. Alhasil, Jafar/Felisha menutup game pertama dengan skor kemenangan telak 21-8 atas Jimmy/Lai. 

 

Halaman:
1 2
