Hasil All England 2026: Langkah Amallia/Siti Dihentikan Wakil Jepang di 16 Besar

BIRMINGHAM - Perjuangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, di ajang All England 2026 resmi berakhir di babak 16 besar. Pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu harus mengakui keunggulan pasangan Jepang, Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto, dalam laga yang berlangsung ketat.

Pertandingan itu berlangsung di Utilita Arena, Birmingham, Inggris pada Kamis (5/3/2026) malam WIB. Tiwi/Fadia kalah dalam dua gim langsung dengan skor 15-21 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Tiwi/Fadia sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik. Duet Indonesia itu langsung unggul dengan jarak tiga poin atas Fukushima/Matsumoto.

Namun, menjelang jeda interval gim pertama, Fukushima/Matsumoto mengejar. Ganda putri Jepang itu bermain cepat untuk memangkas jarak ketertinggalan.

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Pada jeda interval gim pertama, Fukushima/Matsumoto berhasil membalikkan keadaan. Mereka sukses mengungguli Tiwi/Fadia dengan skor 11-9.

Setelah rehat, permainan Fukushima/Matsumoto kian matang. Tiwi/Fadia sempat mengejar dengan sergapan cepat dan smes keras.