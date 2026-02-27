Bikin Kejutan Lolos Perempatfinal German Open 2026, Amallia/Siti Ungkap Kunci Sukses Bungkam Unggulan Kedua

MULHEIM – Kejutan besar tercipta di babak 16 besar German Open 2026. Pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, tampil memukau dengan menumbangkan unggulan kedua asal Taiwan, Hsu Yin-Hui/Lin Jhih-Yun, Kamis (27/2/2026) dini hari WIB.

Meski berstatus pasangan yang baru dipadukan, Tiwi/Fadia berhasil memulangkan peringkat 14 dunia tersebut dengan skor meyakinkan, 21-13 dan 21-14. Kemenangan ini membuktikan chemistry dan kematangan strategi keduanya mulai menunjukkan hasil positif di kancah internasional.

1. Kunci Kemenangan

Kunci kemenangan telak pasangan yang akrab disapa Tiwi/Fadia itu terletak pada keberanian mereka melakukan perubahan strategi di tengah laga. Sempat kesulitan karena terbawa arus permainan reli panjang khas lawan, keduanya segera melakukan evaluasi cepat di lapangan.

Amallia menjelaskan mereka sengaja memperlambat tempo permainan untuk merusak kenyamanan lawan.

“Di awal gim tadi kami sempat mengikuti pola permainan mereka yang banyak bermain reli panjang. Kami meladeni dengan pola yang sama dan sempat tertinggal cukup jauh. Setelah itu kami mencoba mengubah pola dengan memperlambat tempo permainan dan lebih mengatur ritme,” jelas Amallia, mengutip dari tim Humas dan Media PP PBSI, Jumat (27/2/2026).

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

“Ternyata mereka kurang nyaman dengan perubahan tersebut dan mulai banyak melakukan kesalahan sendiri. Dari situ kami bisa lebih banyak mendapatkan poin. Secara keseluruhan, kunci kemenangan hari ini menurut saya adalah kepercayaan satu sama lain di lapangan,” tambahnya.

Strategi ini terbukti jitu, membuat pasangan Taiwan kehilangan kendali permainan dan memberikan celah bagi Tiwi/Fadia untuk mendulang poin demi poin.