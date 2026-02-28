Gloria/Terry Ungkap Kunci Sukses Tembus Semifinal German Open 2026

MULHEIM AN DER RUHR – Gloria Emanuelle Widjaja/Terry Hee Yong Kai mampu melaju ke semifinal turnamen German Open 2026. Bahkan, keduanya menyingkirkan salah satu ganda campuran kuat dunia Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie di perempatfinal.

Pertemuan kedua pasangan terjadi di Westenergie Sporthalle, Mülheim an der Ruhr, Jerman, Jumat 27 Februari 2026 malam WIB. Gloria/Terry menang 21-17 dan 21-13!

1. Matang

Gloria mengatakan tidak mudah untuk mengalahkan lawan. Namun, berkat kerja keras dan semangat pantang menyerah akhirnya mereka meraih hasil maksimal.

"Puji Tuhan hari ini kami bisa bermain tanpa tekanan dan lebih menikmati pertandingan. Kuncinya mungkin ketenangan,” kata Gloria, dikutip dari pernyataan resmi, Sabtu (28/2/2026).

“Saya juga melihat Terry hari ini bermain lebih soft, lebih bisa mengatur emosi, dan lebih menikmati pertandingan dibanding hari sebelumnya. Kami benar-benar bisa lebih calm di lapangan," imbuh perempuan berusia 32 tahun itu.

Gloria mengatakan secara perlahan chemistry terbentuk dengan Terry. Jadi, mereka saling memahami satu sama lainnya sehingga bisa bermain solid.

"Mungkin juga karena kami sudah cukup memahami bagaimana menghadapi pasangan Goh/Lai, jadi permainan kami tidak terburu-buru atau tergesa-gesa. Kami bisa mengontrol tempo dengan lebih baik," kata perempuan asal Jawa Barat itu.