Ketenangan Jadi Kunci, Hee/Gloria Siap Hadapi Jagoan Malaysia di Perempatfinal German Open 2026

MULHEIM – Pasangan ganda campuran Singapura-Indonesia, Terry Hee Yong Kai/Gloria Emanuelle Widjaja, sukses mengamankan tiket ke babak perempatfinal German Open 2026. Kepastian ini didapat setelah mereka menumbangkan unggulan asal Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, melalui pertarungan sengit tiga gim dengan skor 21-19, 15-21, dan 21-11 pada Kamis 26 Februari 2026.

Kemenangan atas peringkat sembilan dunia tersebut menjadi modal berharga bagi pasangan gado-gado Indonesia-Singapura ini untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

1. Strategi Main Tenang

Kunci keberhasilan Hee/Gloria menembus babak delapan besar terletak pada aspek psikologis. Gloria mengungkapkan dirinya sengaja tidak memberikan tekanan berlebih pada diri sendiri maupun pasangannya.

Dengan prinsip menikmati setiap momen di lapangan, Gloria justru merasa bisa tampil lebih bertanggung jawab dan presisi dalam mengambil keputusan.

“Entah kenapa dari awal saya memang ingin menikmati pertandingan saja. Sejak persiapan sampai masuk lapangan, saya berusaha untuk tidak memberi tekanan berlebih pada diri sendiri. Karena saya datang ke turnamen ini juga sendiri, jadi saya ingin perjalanan kali ini benar-benar bisa dinikmati,” ungkap Gloria, dikutip dari laman resmi PB Djarum, Jumat (27/2/2026).

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Instagram/pbsi)

“Saya merasa bisa lebih tenang, dan ketenangan itu juga membantu saya untuk menenangkan Terry di lapangan. Jadi kami bisa lebih calm dalam menghadapi situasi-situasi sulit,” tambahnya

Meski sempat kehilangan fokus di gim kedua akibat perubahan pola permainan lawan, komunikasi yang efektif terbukti manjur. Terry mengakui pengingat dari Gloria untuk tidak terburu-buru membantunya kembali mengontrol permainan di gim penentuan.