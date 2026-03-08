Marc Marquez Ungkap Perbedaan Pembalap Juara Dunia dengan yang Sekadar Kencang

Marc Marquez mengungkap ada perbedaan antara pembalap yang sekadar kencang dengan yang punya mental juara dunia (Foto: Ducati Corse)

MARC Marquez mengungkap ada perbedaan antara pembalap yang sekadar kencang dengan yang punya mental juara dunia. Faktor itulah yang membuatnya bisa mengoleksi tujuh titel.

Marquez sukses menjadi juara dunia pada MotoGP 2025. Itu merupakan gelar ketujuhnya di kelas premier atau yang kesembilan di semua kelas (Moto3 dan Moto2).

Statistik pria asal Spanyol itu juga cukup menyeramkan. Marquez mencatatkan 73 kemenangan, 126 podium, dan 74 pole position dalam 208 kali start sejak 2013.

1. Bakat dan Cepat

Tentu saja, hal itu tidak akan dicapai bila Marquez tidak memiliki bakat luar biasa. Namun, menurutnya, talenta dan kecepatan saja tidak cukup untuk bisa meraih gelar juara dunia!

“Semua pembalap di grid itu cepat. Kami semua tahu bagaimana caranya mengendarai motor, dari Moto3 ke MotoGP,” papar Marquez, mengutip dari Crash, Minggu (8/3/2026).

“Tapi kemudian, ada (keharusan untuk) mengatur (dalam) momen-momen tertekan, ketidakpastian, dan manajemen ban,” imbuh pria berpaspor Spanyol itu.