HOME SPORTS NETTING

Amallia/Fadia Belum Puas Usai Lolos ke Semifinal German Open 2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |18:01 WIB
Amallia/Fadia Belum Puas Usai Lolos ke Semifinal German Open 2026
Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melaju ke semifinal German Open 2026 (Foto: PBSI)
A
A
A

MULHEIM AN DER RUHR – Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sukses melaju ke semifinal German Open 2026. Namun, keduanya belum merasa puas.

Ganda putri Pelatnas PBSI itu melaju usai menang menang atas wakil Hongkong Lui Lok Lok/Tsang Hiu Yan dengan skor 21-15 dan 21-14 di perempatfinal. Laga itu berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim an der Ruhr, Jerman, Jumat 27 Februari 2026 malam WIB.

1. Hilang Poin

Amallia Cahaya/Siti Fadia. (Foto: PBSI)

Tiwi -sapaan akrab Amallia- mengatakan tidak mudah untuk menaklukkan Lui/Tsang karena memberikan perlawanan sengit. Ia mengakui kemenangan itu berkat kerja sama yang solid dengan Fadia.

"Tadi kami cukup banyak kehilangan poin karena kesalahan sendiri. Secara pola permainan sebenarnya hampir sama seperti kemarin, tetapi di awal-awal gim kami terlalu banyak melakukan error yang seharusnya bisa dihindari," kata Tiwi, dikutip Sabtu (28/2/2026).

"Kunci kemenangan hari ini menurut saya adalah bermain lebih aman. Tidak perlu terlalu memaksakan atau bermain yang berisiko tinggi. Yang penting kami bisa menjaga reli dan tetap solid di lapangan," tambah atlet berusia 24 tahun itu.

2. Semifinal

Tiwi mengatakan masih ada kelemahan dengan Fadia yang perlu diperbaiki. Jadi, hal itu harus diatasi agar lebih baik untuk laga semifinal nanti.

"Secara keseluruhan alhamdulillah masih cukup baik. Walaupun sempat ada beberapa kesalahan di awal poin, kami bisa cepat kembali ke pola permainan yang diinginkan," ucap Tiwi.

 

Halaman:
1 2
