HOME SPORTS NETTING

Hasil Wakil Indonesia di Semifinal German Open 2026: Indonesia Tanpa Kontestan di Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Maret 2026 |06:26 WIB
Hasil Wakil Indonesia di Semifinal German Open 2026: Indonesia Tanpa Kontestan di Final!
Langkah Amallia Cahaya Pratiwi dan Siti Fadia Silva Ramadhanti terhenti di semifinal German Open 2026. (Foto: Humas PP PBSI(
A
A
A

GANDA campuran bulu tangkis Singapura-Indonesia, Hee Yong Kai Terry/Gloria Emanuelle Widjaja, dan ganda putri Indonesia Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti tumbang di semifinal German Open 2026. Dua pertandingan itu berlangsung di Westenergie Sporthalle, Mulheim, Jerman pada Sabtu (28/2/2026) malam WIB.

1. Terry/Gloria Dihajar Wakil Denmark

Terry Hee/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: Instagram/pbsi)

Terry/Gloria bermain lebih dulu di babak semifinal. Mereka berhadapan dengan wakil Denmark, Mads Vestergaard/Christine Busch. Bermain cepat, Terry/Gloria justru tertinggal sejak awal pertandingan game pertama.

Perlawanan mereka tunjukkan pada pertandingan gim kedua. Namun, itu tidak cukup untuk menumbangkan Vestergaard/Busch. Akhirnya, Terry/Gloria tumbang dalam dua game langsung dengan skor 19-21 dan 16-21.

2. Tiwi/Fadia Kesulitan Lawan Wakil China

Pada pertandingan lain, Tiwi/Fadia juga harus bersusah payah berhadapan dengan China, Li Yi Jing/Wang Yi Duo. Permainan cepat terlihat sejak awal game pertama.

Pada game kedua, Tiwi/Fadia tampil impresif dan berhasil merebut kemenangan telak. Namun, pada game ketiga, mereka tak bisa membendung permainan duet China.

Akhirnya, Li/Wang berhasil mengunci kemenangan dalam pertarungan tiga game dengan skor 21-18, 8-21, dan 21-19. Tiwi/Fadia pun tersingkir di semifinal German Open 2026.

 

Halaman:
1 2
