HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Siap Ikuti Jejak Valentino Rossi Miliki Tim MotoGP?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |17:13 WIB
Marc Marquez Siap Ikuti Jejak Valentino Rossi Miliki Tim MotoGP?
Marc Marquez membuka kemungkinan menjadi pemilik tim MotoGP suatu hari nanti. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Marc Marquez, tidak menutup kemungkinan memiliki tim MotoGP suatu hari nanti. Namun, The Baby Alien -julukan Marc Marquez- menegaskan fokusnya sekarang adalah menjadi pembalap MotoGP.

Saat ini sejumlah orang yang aktif di ajang Formula One (F1) berkeinginan memiliki tim MotoGP. Mantan kepala Tim Haas Racing, Guenther Steiner, mengakuisisi Tech3.

Lewis Hamilton segera mengakuisi tim MotoGP. (Foto: Instagram/f1)
Lewis Hamilton segera mengakuisi tim MotoGP. (Foto: Instagram/f1)

Dua juara dunia F1, Lewis Hamilton dan Max Verstappen, juga berniat membeli saham tim MotoGP. Keinginan ini muncul setelah MotoGP diakuisisi Liberty Media yang juga menjadi perusahaan induk F1.

1. Marc Marquez Fokus Membalap

Selain nama-nama di atas, ada mantan pembalap MotoGP yang menjadi pemilik tim MotoGP. Salah satunya adalah juara dunia tujuh kali kelas premier, Valentino Rossi, yang berstatus pemilik Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

Meski begitu, Marc Marquez tak mau ikut-ikutan dengan nama di atas dalam waktu dekat. Fokus Marc Marquez sekarang adalah membalap di ajang MotoGP.

“Untuk saat ini tidak (mengakuisisi tim MotoGP), karena saya sepenuhnya fokus pada balapan,” kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Crash, Minggu (8/3/2026).

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
